Hải Phòng: Mâu thuẫn trên bàn rượu, đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

Ngày 11/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an quận Lê Chân và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra vào khoản 20h30 ngày 9/9, tại số nhà 103/213 Thiên Lôi (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng).



Nạn nhân được xác định là anh Trịnh Văn Khoa (SN 1962, ở số 5/32/202 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), còn nghi phạm được xác định là Nguyễn Anh Thư, (SN 1980, ở số 1/40/32/143 Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Vụ việc khiến người dân địa phương quan tâm.

Thông tin ban đầu về vụ án, tối ngày 9/9, anh Vũ Đình Mạnh (SN 1976) là chủ nhà 103/213 Thiên Lôi có tổ chức một bữa cơm liên hoan có mời anh Khoa và Thư cùng dự.

Tuy nhiên, giữa Thư và anh Khoa đã xảy ra mâu thuẫn trên bàn nhậu. Bất ngờ, Nguyễn Anh Thư dùng dao đâm anh Khoa khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án , Thư bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an quận Lê Chân và Công an phường Vĩnh Niệm đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng tiến hành các biện pháp điều tra.

Hiện nội vụ đang được cơ quan công an tích cực xác minh làm rõ.