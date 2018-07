Đâm chết bạn nhậu, gọi điện báo chủ nhà về xem rồi trốn biệt

Chiều 9/7, trao đổi với báo chí lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đâm chết bạn nhậu xảy ra trên địa bàn phường An Bình (thị xã Dĩ An).



Nạn nhân là ông Lại Văn X. (SN 1972, quê ở tỉnh Ninh Thuận.

Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày ông X. (ở trọ hẻm 101, quốc lộ 1A, phường An Bình) đi qua phòng trọ của một người bạn mới quen rồi tổ chức ăn nhậu.

Đến 10h30 cùng ngày, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông X., sau đó bị bạn nhậu dùng hung khí đâm nhiều nhát tử vong.

Gây án xong hung thủ gọi điện báo cho chủ nhà về vụ việc, rồi nhanh chóng bỏ trốn.