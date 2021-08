Chi tiết kế hoạch chống dịch COVID-19 TP HCM trong 30 ngày tới

Kế hoạch nhằm tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, Nhân dân và doanh nghiệp cùng đồng hành, chung tay, chia sẻ trong cuộc đấu tranh với dịch bệnh COVID-19, nhất là trong việc chăm lo, hỗ trợ cho người dân, lực lượng tuyến đầu, mua sắm vật tự, trang thiết bị, tiêm phòng vắc xin và điều trị cho người nhiễm. Phấn đầu kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trước ngày 15/9.



3 giai đoạn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

Kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch chia làm 3 giai đoạn.

Cụ thể, từ 15/8 đến 22/8, kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong do COVID-19; không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị; xác định chiến lược chuyển đổi “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng”, mở rộng “vùng xanh” tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Giai đoạn từ 23/8 đến 31/8, mở rộng vùng xanh trên địa bàn thành phố; phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh đối với các quận, huyện sau: Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè, Phú Nhuận, quận 5, quận 7, quận 11.

Ảnh minh họa.

Giai đoạn từ ngày 1/9 đến 15/9, duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng; số lượng nhập viện điều trị mỗi ngày không vượt quá số xuất viện mỗi ngày; số nhập viện dưới 2.000 người mỗi ngày (tương đương dưới 200 trường hợp/triệu dân); đảm bảo hơn 70% người dân (trên 18 tuổi) được tiêm mũi 1 và 15% người dân được tiêm mũi 2.

Thực hiện nghiêm, hiệu quả giãn cách xã hội

Kế hoạch đưa ra 10 nhóm đầu việc mà TP HCM cần thực hiện trong 1 tháng thực hiện giãn cách sắp tới về thực hiện giãn cách; tiêm vắc-xin; xét nghiệm; thu dung và điều trị; nguồn lực; an sinh xã hội; sản xuất, cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa; thông tin, tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo an ninh, trật tự. Mỗi đầu việc đều đưa ra mục tiêu cụ thể, giải pháp rõ ràng và phân công cụ thể các đơn vị thực hiện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 16/8 đến 15/9 theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, hạn chế tối đa số lượng người dân ra khỏi nơi cư trú, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tự quản bảo vệ, phát triển “vùng xanh”.

Giải pháp thực hiện cụ thể được đưa ra gồm tiếp tục phát huy sự đồng lòng, chung sức và vai trò quyết định của Nhân dân trong phòng chống dịch. Tuyên truyền sâu rộng, cụ thể, sinh động, thuyết phục tại từng địa phương, đơn vị, khu dân cư, hộ dân, từng người dân hiểu đúng về đặc điểm, tính chất, tình hình, nguy cơ, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và đồng thuận, chấp hành nghiêm túc các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội của thành phố.

Tiếp tục siết chặt giãn cách xã hội một cách thực chất, nghiêm ngặt, mạnh mẽ, quyết liệt, chặt chẽ, đặc biệt trong khung giờ từ 6h đến 18h cùng ngày; thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", phát hiện, xử lý ngay những trường hợp vi phạm.

Nghiên cứu xem xét cho phép thêm các đối tượng được phép hoạt động từ 6h đến 18h gồm các tổ chức hành nghề công chứng, các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, bảo trì thang máy, quản lý vận hành bất động sản, bảo hiểm, phòng bán vé máy bay, phòng khám tư nhân…

Tại các khu phong tỏa, phải đảm bảo "ngoài chặt, trong chặt', tổ chức các đoàn kiếm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu và các cá nhân liên quan nếu buông lỏng quản lý, để lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa.

Đối với vấn đề nguồn lực, TP HCM kiến nghị Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố tiếp tục tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát; không rút nhân sự đang hỗ trợ cho thành phố nhưng có thể cử nhân sự thay thế luân phiên và vẫn đảm bảo đủ số lượng nhân sự đã được huy động; giữ ổn định lực lượng nhân viên y tế đã tăng cường cho các tuyến điều trị.

Đồng thời có chỉ đạo các bệnh viện thuộc Bộ Y tế quản lý dành tối thiểu 40% giường bệnh để thu dung, quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 khi dịch lan rộng và trong tình huống TP HCM trở thành khu vực "Nguy cơ rất cao".

TP HCM cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng, Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ tăng cường lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng tham gia bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, điều tra, truy vết, xét nghiệm và tổ chức tiêm ngừa vắc-xin COVID-19.

Để đảm bảo đủ nguồn để đáp ứng đủ, kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, TP HCM sẽ tiếp tục triển khai việc thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% chi phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại.

Tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 không tính tiền lương và các khoản thu nhập khác của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương, tập trung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm

UBND TP HCM giao Công an TP HCM, Bộ Tư lệnh TP HCM, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM, Sở Giao thông vận tải, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo thực hiện đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiềm chế không để gia tăng vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông và cháy, nổ trên địa bàn.

Tổ chức các chốt trạm kiểm soát cấp TP HCM, trong đó chỉ thực hiện kiểm tra (thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tuyến) đối với các phương tiện có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống dịch và an toàn giao thông.

Tổ chức các chốt trạm kiểm soát cấp quận, huyện, TP Thủ Đức, khu vực cửa khẩu cảng biển và tổ tuần tra xử lý đảm bảo khép kín địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COCID-19 hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội hoặc xuyên tạc, kích động, chống phá trên địa bàn thành phố.