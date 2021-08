Danh tính người xưng là “tiến sĩ” làm ở “VTV” vượt chốt kiểm dịch

Liên quan đến vụ người đàn ông xưng là "tiến sĩ" làm ở "VTV" vượt chốt kiểm dịch, sáng 16/8, UBND và BCĐ phòng chống dịch xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã có báo cáo cụ thể như sau:

Vào khoảng 1h ngày 16/8/2021, tại chốt số 12 - KĐT Đặng Xá, xã Đặng Xá có trường hợp công dân không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, có hành vi chống đối và lăng mạ, xúc phạm lực lượng trực chốt.

Người đàn ông thách thức chốt kiểm dịch.

Đối tượng Nguyễn Đức, sinh năm 1983 HKTT: số 15 ngách 360/1 đường La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Nơi ở hiện tại: phòng 802 A2D3 tổ dân phố số 4 KĐT Đặng Xá, xã Đặng Xá. Nghề nghiệp: Giám đốc marketing công ty Đại Dương Xanh.

Ngày 15/8/2021, đối tượng Nguyễn Đức đi làm, đến khoảng 23h ngày 16/8/2021 từ công ty về nơi ở tại khu đô thị Đặng Xá. Khi đi qua chốt số 12 không đeo khẩu trang, không hợp tác khi lực lượng trực chốt kiểm tra, có thái độ, hành vi chống đối, lăng mạ, xúc phạm lực lượng trực chốt, không cung cấp được đầy đủ các giấy tờ theo quy định và bỏ chạy.

Công an xã đã đưa về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, do Đức có biểu hiện không hợp tác, hơi thở có mùi bia rượu không làm việc được nên Công an xã đã mời vợ Đức là Trần Thị Hải Hằng chứng kiến, đưa Đức về nhà để sáng ngày 16/8/2021 tiếp tục làm việc.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý vụ tự xưng là "tiến sĩ" chống đối, lăng mạ chốt kiểm dịch COVID-19.

