Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường ở nhà hàng

Theo đó, 7h ngày 16/8, UBND và Công an phường Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được tin báo về việc một người đàn ông tử vong tại số 16 phố Lý Thường Kiệt. UBND quận đã chỉ đạo công an quận, Trung tâm Y tế quận phối hợp với UBND và Công an phường Phan Chu Trinh tiến hành kiểm tra, xác minh.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Qua xác minh ban đầu xác định trường hợp tử vong tên Võ Văn Kỳ (SN 1970, quê phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Hiện là bảo vệ tại nhà hàng Slovilla - 16 phố Lý Thường Kiệt. Khi được phát hiện, nạn nhân đã chết không rõ nguyên nhân. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã triển khai phun khử khuẩn phía ngoài, dựng barie bảo vệ hiện trường và triển khai lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 với nạn nhân. Hiện người đàn ông tử vong bất thường ở nhà hàng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.