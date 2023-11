Cháy quán karaoke 32 người chết: 2 cựu công an vừa bị khởi tố vi phạm gì?

Thông tin mới liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương) ngày 6/9/2022, khiến 32 người tử vong, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm 2 cựu cán bộ công an gồm Vũ Trường S. và Phạm Quốc H. để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Trước khi hai cán bộ công an trên bị khởi tố, Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định tước quân tịch đối với cựu Thiếu tá S. và cựu Thiếu tá H. 2 bị can này hiện đang được cho tại ngoại.

Hiện trường vụ cháy.

Cựu thiếu tá S đã từng công tác tại phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đến khi bị khởi tố. Trong khi đó, cựu Thiếu tá H từng công tác tại phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, sau đó được chuyển đến công tác tại Công an TP Thuận An. Ông H được chuyển đến công tác tại Công an một phường của TP Thủ Dầu Một, đã giữ chức vụ Phó trưởng Công an phường cho đến khi bị khởi tố.

Trước đó, liên quan vụ cháy trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định khởi tố cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh (đội trưởng) và Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan vụ án, trong đó có ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM, chủ quán karaoke An Phú) bị điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Công an tỉnh Bình Dương cũng đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trên. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh này đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án.

Vụ cháy quán karaoke An Phú nằm trong diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh Bình Dương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này khởi tố thêm 2 cựu Thiếu tá S. và H. là một trong những diễn biến mới nhất.

Vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú khoảng 20h15 ngày 6/9/2022. Nguyên nhân được xác định do chập điện từ. Hậu quả do vụ cháy gây ra rất nghiêm trọng, 32 người đã tử vong.