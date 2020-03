Cháy nhà ở Bắc Kạn, 3 mẹ con tử vong: Nguyên nhân thế nào?

(Kiến Thức) - Cơ quan Công an vẫn chưa khởi tố vụ án, bị can vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong ở thôn Nà Mẩy, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn vì chưa rõ nguyên nhân cũng như động cơ, mục đích của của vụ án.

Liên quan tới vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong, ngày 13/3, Thượng tá Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Đến lúc này, cơ quan Công an vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khiến 3 mẹ con chị L.T.H. (26 tuổi) tử vong ở thôn Nà Mẩy, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, vào ngày 11/3”.

Thượng tá Nguyễn Văn Hòa cho biết thêm, hiện chưa rõ nguyên nhân cũng như động cơ, mục đích của vụ án, nên cơ quan công an chưa thể khởi tố được. Trước đó, vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 11/3, tại thôn Nà Mẩy, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ngon lửa đã bùng cháy tại gia đình anh Vũ Đình Đệ (27 tuổi) và chị L.T.H.