Cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa ở Hòa Bình

Ngày 30/7, thông tin từ UBND xã Mông Hóa, TP Hòa Bình cho biết, đêm 29/7, một nhà xưởng trên địa bàn xã Mông Hóa đã xảy ra cháy. Theo đó, đám cháy bùng phát vào lúc hơn 21h tại Công ty TNHH Phúc Diễn. Doanh nghiệp này đã thuê lại một phần hạ tầng của Công ty TNHH PNP và chuyên sản xuất bao bì, có diện tích nhà xưởng khoảng gần 2.000m2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng PCCC&CNCH đã kịp thời có mặt để khống chế đám cháy. Khoảng 2h sáng nay (30/7), đám cháy mới được dập tắt, rất may không có thiệt hại về người và không cháy lan sang nhà xưởng khác. Thiệt hại về tài sản hiện đang được thống kê.

Được biết, Công ty TNHH PNP - doanh nghiệp cho Công ty TNHH Phúc Diễn thuê lại hạ tầng - đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình xử phạt vi phạm hành chính do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy từ ngày 14/12/2022; đến ngày 9/1/2023 bị Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đình chỉ hoạt động cho đến nay. Hiện tại, công ty có khoảng 200 lao động làm việc/ngày. Lao động của công ty chủ yếu là người trên địa bàn TP Hòa Bình.

Hiện nguyên nhân vụ cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.