Tú ông cầm đầu đường dây gái gọi và “quái chiêu” dẫn dụ khách

Cuối năm 2023, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện một đường dây môi giới mại dâm hoạt động vô cùng tinh vi thông qua mạng xã hội telegram. Đây là những nhóm kín do một đối tượng lập ra và điều hành. Mỗi nhóm lại có một "cấp bậc" khác nhau. Đầu tiên là nhóm công khai, đối tượng sẽ đăng ảnh các cô gái bán dâm được che mặt. Khi khách muốn "nhìn rõ" hơn thì admin sẽ yêu cầu đóng một khoản phí để được cho vào nhóm kín. Số tiền đóng càng cao thì khách càng được hưởng nhiều "đặc quyền" như : Xem ảnh gái bán dâm không che, được "cập nhật" các cô gái xinh nhất, mới nhất kèm mức giá để lựa chọn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chính vì phương thức hoạt động như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, những hội nhóm này đã thu hút tới hàng chục nghìn người tham gia. Các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự nhận thấy, những nhóm kín môi giới mại dâm này có từ 3- 4 đối tượng điều hành. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu và giữ vai trò liên lạc với khách hàng lại là một nickname có tên "Triệu Mẫn". Nhân vật này khá ít khi xuất hiện, thi thoảng có vào nhóm và bằng một chất giọng nữ ngọt ngào mời chào các thành viên mua dâm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) "Triệu Mẫn" hoạt động rất kín kẽ, nếu khách không được giới thiệu thì không thể tiếp cận được. Bất cứ khách nào có "ý kiến", "Triệu Mẫn" lập tức blog ra khỏi toàn bộ các nhóm. Trong đường dây này, các gái bán dâm sẽ trực tiếp nói chuyện với khách thông qua giới thiệu của "Triệu Mẫn". Sau khi thỏa thuận giá cả, tiền được chuyển khoản cho đối tượng cầm đầu và khách cùng gái bán đâm sẽ tự hẹn địa điểm. Mọi hoạt động đều diễn ra trên mạng, chính vì thế khách mua dâm, gái bán dâm đều không biết "Triệu Mẫn" là ai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các trinh sát cũng làm rõ, đối tượng có tên "Triệu Mẫn" đã xây dựng "đế chế" bằng cách len lỏi vào các hội nhóm môi giới mại dâm sau đó móc nối, liên hệ với các cô gái có nhu cầu "bán hoa" về dưới "trướng" của mình. Từ sự chuyên nghiệp trong quảng bá, việc biết cách "nâng tầm" cho gái, chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều cô gái đã tự liên hệ với "Triệu Mẫn" để được thu nạp. Đặc biệt, đối tượng khoe là sẽ không bao giờ bị sập hay bị cơ quan công an phát hiện. Chính sự "tự tin" của "Triệu Mẫn" đã kéo hàng chục nghìn người cũng như gái bán dâm tham gia vào các hội nhóm trên telegram. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhờ áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an cũng phát hiện ra một đối tượng nghi vấn, có liên quan tới nhân vật "Triệu Mẫn". Đó là một thanh niên còn trẻ, tên là Nguyễn Hữu Thái (SN 1998, trú tại chung cư Emerald, đường N4, khu Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM. Thái vừa ra tù hơn 1 năm về tội danh ma túy. Thái sống với gia đình, hàng ngày phụ mẹ bán hàng ăn. Tuy nhiên, Thái lại là kẻ đi gặp, xem mặt các gái bán dâm trước khi được đưa vào "hội nhóm". Như vậy, Thái chắc chắn là mắt xích quan trọng của đường dây môi giới gái này và từ đối tượng có thể sẽ lần ra được nhân vật "Triệu Mẫn" đầy bí ẩn kia. Sau nhiều ngày đeo bám, các trinh sát đã phát hiện, bình thường Thái nói giọng nam, nhưng khi khách hàng gọi điện, gã thanh niên lập tức giả giọng nữ vì vậy có thể chính gã là "Triệu Mẫn". Theo đánh giá, đường dây gái gọi của "Triệu Mẫn" thu lợi rất lớn, lên tới cả tỷ đồng. Thế nhưng theo quan sát, Thái hoàn toàn không có vẻ gì là giàu có. Thời điểm này, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại một khách sạn ở TP HCM. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một tổ công tác khác đột ngột xuất hiện tại nhà riêng của Thái. Thấy công an, đối tượng tỏ ra hoảng loạn, thậm chí còn cắn vào tay một cán bộ tham gia bắt giữ. Tiến hành khám xét, công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử chứng minh Thái là kẻ điều hành đường dây mua bán dâm nói trên. Công an cũng phát hiện trong vali của đối tượng số tiền lớn, các sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng tổng cộng hơn 10 tỷ đồng. Thái khai nhận, đã tạo lập, quản lý và điều hành 7 nhóm kín với tổng số 65.992 thành viên. Tại thời điểm bị bắt, vẫn có nhiều người gửi tiền đến tài khoản của đối tượng để được duyệt tham gia vào các nhóm kín trên. Từ tài liệu thu thập được, công an xác định số lượng gái bán dâm được Thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt; thành phần rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, KOL… Thời điểm đối tượng này bị bắt vẫn còn hàng chục gái bán dâm đang đợi Thái duyệt đưa lên các nhóm kín để được môi giới bán dâm. Theo lời khai của Thái, từ khi tham gia môi giới mại dâm thông qua các nhóm kín đến khi bị phát hiện, đối tượng đã hưởng lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm số tiền hơn 15 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Xóa sổ động mại dâm lớn ở Quảng Bình. Nguồn: ĐTHĐT.

