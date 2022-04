Cháy lớn tại chợ Hạ Long I, nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Vụ cháy xảy ra vào lúc hơn 19h tối ngày 11/4 tại chợ Hạ Long I (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Thời điểm trên, ngọn lửa bốc lên từ khu vực ngành hàng hải sản tươi sống trong nhà chợ phụ (phía sau nhà chợ chính) với nhiều vật liệu dễ cháy sau đó lan rộng ra dãy ki ốt.

Vụ cháy tại chợ Hạ Long I.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, Ban quản lý chợ Hạ Long I đã có mặt kịp thời xử lý đám cháy và thông tin ngay cho lực lượng chữa cháy Công an thành phố Hạ Long.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng huy động lực lượng cùng các phương tiện chữa cháy của Công an tỉnh, Công an TP Hạ Long, Trung tâm cấp cứu mỏ, Cảng dầu B12 và phương tiện, lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai phương án chữa cháy.

Lực lượng PCCC nhanh chóng dập tắt đám cháy Thiệt hại về tài sản đang được xác định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long đã trực tiếp có mặt tại hiện trưởng chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy.

Chỉ trong thời gian ngắn, đến 20h25 tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, do đó không gây thiệt hại về người và tài sản lớn .

Qua kiểm tra bước đầu xác định, diện tích đám cháy lớn nhất khoảng 150m2. Khu vực xảy ra cháy là dãy kiot bán hải sản phía sau chợ Hạ Long I, chủ yếu là các thiết bị, dụng cụ bán hàng và bảo quản hải sản của tiểu thương kinh doanh, có sử dụng nhiều thiết bị điện. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được xác định.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp với chính quyền thành phố Hạ Long, Ban quản lý chợ Hạ Long I tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của người dân và tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định của pháp luật.

