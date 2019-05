Cháy lò dọc Công ty than Hạ Long, 2 công nhân tử vong, 3 công nhân bị thương

(Kiến Thức) - Sáng ngày 18/5, tại Lò dọc khu Hà Ráng - Công ty than Hạ Long, khi 6 công nhân và 1 lò trưởng vào làm nhiệm vụ củng cố thu hồi than lò dọc, bất ngờ xảy ra cháy lò dọc khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương, 2 người may mắn thoát nạn.