Cháy cơ sở sản xuất nước yến ở Đà Nẵng: 8 xe cứu hỏa đến hiện trường

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 16h chiều 25/10 tại số 10 Đồng Xoài, phường Hòa Minh. Nhiều người dân cho biết, đây là cơ sở sản xuất nước yến của một công ty trên địa bàn. Hàng chục nhân viên của cơ sở sản xuất tháo chạy ra ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều 8 xe cứu hỏa đến hiện trường. Công tác chữa cháy được gấp rút triển khai. Giao thông trên đoạn đường này ùn tắc cục bộ. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Đông đảo lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH được huy động tham gia chữa cháy. Khói bao trùm cả khu vực. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sử dụng mặt nạ tiến vào bên trong cơ sở sản xuất. Đến 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may, các nhân viên của cơ sở kịp thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, khói vẫn dày đặc bên trong cơ sở sản xuất nước yến. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Anh công an hướng dẫn chữa cháy hài hước gây bão mạng:

