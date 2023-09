Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Bố ôm con 27 tháng tuổi nhảy từ tầng 3

Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, anh Thắng (41 tuổi) vẫn chưa hết ám ảnh trong những giây phút đối mặt với cái chết từ vụ hỏa hoạn ở chung cư mini ở Khương Hạ.

Anh Thắng kể lại phút nguy kịch tại đám cháy chung cư mini.

Anh Thắng kể, khoảng 23h đêm 12/9, anh phát hiện cháy nên đã nhảy xuống tầng 1 hỗ trợ chữa cháy cùng mọi người. Tuy nhiên, lửa càng lan rộng, khói đen càng bốc lên. Trước nguy cơ bị ngạt thở, anh Thắng vội vàng hô gọi con gái 9 tuổi, con trai 8 tuổi lên sân thượng.

Hai vợ chồng anh và con gái út 27 tháng ở trong phòng, lôi hết chăn, rèm cửa ngâm nước, vừa bịt các khe cửa để ngăn khói và vặn thành dây thừng thả xuống dưới.

Từ ban công phòng, lối thoát hiểm duy nhất là mái tôn nhà tầng 2. Không do dự, anh Thắng vứt chăn xuống mái tôn và bế con 27 tháng nhảy từ tầng 3 xuống trước. Anh bị gãy tay, song con anh may mắn an toàn. Vợ anh nhảy sau bị gãy chân, đang cấp cứu ở bệnh viện Xanh-pôn.

Hiện Bệnh viện Bạch Mai có 24 bệnh nhân, cao tuổi nhất là 81 tuổi và nhỏ nhất là 8 tháng; có 3 bệnh nhân nguy kịch, còn lại trong tình trạng thở oxy và cấp cứu.