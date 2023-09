Cháy chung cư mini 56 người tử vong: Điều tra tận gốc, từ khâu cấp phép

Chiều 13/9, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề từ khâu cấp phép xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ vào cuộc, kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, quản lý liên quan...

“Tinh thần chỉ đạo là sai đâu, xử đấy, bảo đảm sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà hỗ trợ và tặng đồ dùng thiết yếu cho các nạn nhân.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để kiểm tra tình hình, ngay sau đó đã họp với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chỉ đạo các biện pháp hỗ trợ người dân, điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 23h22 ngày 12/9, tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là tòa nhà 9 tầng, 1 tum, chia thành nhiều căn hộ và có đến 150 người sinh sống trong hơn 40 căn hộ trong tòa nhà này.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã thực hiện cứu nạn thành công trên 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Ngày 13/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) - chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy. Nghiêm Quang Minh bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Theo giấy phép xây dựng số 89 của UBND quận Thanh Xuân cấp ngày 11/3/2015, căn nhà được xây 6 tầng, có lửng và tum với tổng chiều cao 20,2 m không tính tum thang, diện tích một sàn là 167,4 m2. Tuy nhiên, hiện trạng căn nhà khi xảy ra vụ cháy lên đến 9 tầng, 1 tum.

Căn chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy.

Trước đó, trong công điện ban hành ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

