Cháu của trưởng công an huyện cầm đầu sòng bạc tài xỉu

(Kiến Thức) - Công an xác định Phi cùng 2 đối tượng khác cầm đầu tổ chức sòng bạc tài xỉu quy tụ hàng trăm con bạc ở giáp ranh 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Thuận.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, đã bàn giao Trương Lữ Phi (31 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cùng 109 đối tượng cho Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định sòng bạc này do Phi cùng với Nguyễn Ngọc Linh Vương (hay gọi là Vương “Còi”, 30 tuổi) và Đinh Quang Anh (hay gọi là “Cu Cam”, 29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu đầu.

Các con bạc bị bắt giữ.

Cả 3 tổ chức cho các con bạc sát phạt ăn tiền bằng hình thức tài xỉu và đá gà. Để dễ dàng hoạt động, cả 3 chiêu mộ nhiều đàn em và phân công mỗi người nhiệm vụ khác nhau như cảnh giới, vận chuyển con bạc vào sới.

Sòng bạc này đi vào hoạt động từ nhiều năm trước và mỗi ngày có hàng trăm con bạc sát phạt. Nhóm chọn khu vực địa hình phức tạp đồi núi trồng điều và ít người qua lại ở khu vực giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng.

Mỗi ngày, sòng bạc này quy tụ hàng trăm con bạc từ các tỉnh như Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng… tới chơi Sau khi chọn được địa điểm thì các đối tượng thuê xe ô di chuyển các con bạc tới chơi.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho hay, Phi là cháu ruột của trưởng Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Lãnh đạo Công an tỉnh này cũng xác nhận thông tin trên.

Các con bạc tại cơ quan công an.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Võ Văn Hiệp, Trường Công an huyện Đức Linh cho hay, vợ Phi là cháu của ông nhưng anh ta và vợ đã ly dị gần 1 năm nay do Phi sa vào cờ bạc. Đại tá Hiệp còn nói từng chỉ đạo Công an huyện theo dõi nếu phát hiện Phi ở đâu thì bắt ngay không nể nang.

Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao Phi cùng 109 đối tượng cho Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để điều tra. Đồng thời, công an đang truy bắt thêm Vương "Còi" và "Cu Cam".

Các con bạc tại hiện trường.

Như đã thông tin, khoảng 17h ngày 1/5, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích bất ngờ vào khu vực đồi núi ở thôn 10, xã ĐaKai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Lúc này, hàng trăm con bạc đang đánh bạc bằng hình thức tài xỉu tại đây tìm cách bỏ chạy tán loạn hòng thoát thân nhưng bị khống chế.

Tang vật vụ án.

Tại hiện trường, công an khống chế trên 130 đối tượng, thu giữ hơn 370 triệu đồng, hàng chục xe ô tô, hơn 100 xe máy các loại, sáu hột xí ngầu, 18 con gà đá, cùng nhiều tang vật khác có liên quan để phục vụ việc đánh bạc.