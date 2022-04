Chân dung Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng vừa bị bắt do nhận hối lộ

Tối 14/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự đối với ông Tô Anh Dũng -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Cùng tội danh trên, hai bị can khác bị khởi tố, bắt giam gồm Phạm Trung Kiên - Chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn - Nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Đây là diễn biến tiếp theo vụ án “Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Trước đó, 4 lãnh đạo cán bộ tại Cục Lãnh sự đã bị khởi tố, tạm giam cùng về tội “Nhận hối lộ” gồm Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Lưu Tuấn Dũng - Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Hoàng Diệu Mơ – Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình bị khởi tố, bắt giam về tội Đưa hối lộ. Ông Tô Anh Dũng sinh năm 1964 tại Hà Nội, có trình độ cử nhân chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Kiev, Liên xô cũ và Thạc sỹ chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Uppsala, Thụy Điển. Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Khmer. Khi bị khởi tố, bắt giam, ông Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng có 28 năm làm việc trong Ngành Ngoại giao, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau liên quan đến các lĩnh vực hội nhập quốc tế, ngoại giao song phương và đa phương, nghiên cứu kinh tế quốc tế, chính sách đối ngoại và công tác xây dựng Ngành. Ông Tô Anh Dũng bắt đầu làm việc tại Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao năm 1991, đến năm 1993, ông được cử đi làm tùy viên tại Đại sứ quan Việt Nam ở Philiipines. Từ năm 1997 đến năm 2000, ông trở về Việt Nam, giữ lần lượt các chức vụ Thư ký Bộ trưởng và Tập sự Phó Vụ trưởng tại Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao. Năm 2001, ông được phong làm Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng tại Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao. Ông giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Tiểu ban Lễ tân Ủy ban quốc gia ASEM 5 của Bộ Ngoại giao trong giai đoạn 2004-2005. Năm 2005, ông được cử đi làm Tham tán Công sứ ở Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển. Năm 2008, ông trở lại giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng tại Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao. Một năm sau, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Văn phòng Bộ Ngoại giao và giữ chức vụ này đến năm 2013. Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, ông giữ chức Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada. Năm 2016, ông trở về Việt Nam giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao. Năm 2017, bên cạnh chức vụ Vụ trưởng, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ Trợ lý Bộ trưởng cho đến tháng 02/2019. Tháng 03/2019, ông được ký quyết định bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Nguồn: THDT

