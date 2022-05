Chân dung tân Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an

Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động công tác Đại tá Lê Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Trước đó, ngày 8/4, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định điều động đối với Đại tá Lê Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Văn Hà nói rằng: “Khi nhận nhiệm vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, tôi sẽ cố gắng phát huy kinh nghiệm thực tế của những tháng ngày được gắn bó, công tác tại Công an tỉnh Gia Lai. Dù ở bất cứ cương vị nào tôi luôn dành tình cảm sâu đậm với lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Gia Lai. Bản thân sẽ luôn cố gắng học hỏi, phấn đấu, cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, truyền thống của lực lượng Công an nhân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”. Đại tá Lê Văn Hà từng là Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an). Tháng 11/2018, ông Hà được Bộ Công an điều động, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Quá trình công tác tại Gia Lai, Đại tá Lê Văn Hà đã chủ động nghiên cứu, vận dụng các quy định, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 2021 tới nay, Đại tá Lê Văn Hà đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân tại tỉnh, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra theo kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an. Những thành tích trong công tác của Đại tá Lê Văn Hà đã được lãnh đạo Bộ Công an, cơ quan Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao. Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nói rằng: “Từ khi về nhận nhiệm vụ, đại tá Hà đã chủ động nghiên cứu, vận dụng các quy định của Đảng, Ngành chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đã tập trung chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, thiết bị, triển khai quyết liệt, hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra theo kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an. Những cống hiến của đồng chí đã góp phần xây dựng tập thể Công an tỉnh vững mạnh, được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân Tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao”. >>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp có tân Giám đốc Công an Tỉnh. Nguồn: THĐT

