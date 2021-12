Chân dung Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai qua đời

Đại tá Bùi Hữu Danh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai sau một thời gian lâm bệnh, dù đã được tập thể y bác sĩ bệnh viện, gia đình, bạn bè và cơ quan tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do sức khỏe yếu đã qua đời vào chiều ngày 24/12. Đại tá Bùi Hữu Danh sinh năm 1963, từng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Biên Hòa. Tháng 12/2014, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ban tổ chức lễ tang thông báo, lễ viếng diễn ra vào lúc 9h ngày 26/12 tại nhà riêng đường Nguyễn Ái Quốc (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Lễ truy điệu vào lúc 10h ngày 28/12. Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an Đồng Nai được biết đến là người quyết liệt trong giang hồ vây xe chở công an xảy ra tại nhà hàng Lam Viên và đường Đặng Văn Trơn, TP Biên Hòa. Trong quá trình điều tra vụ án, đại tá Bùi Hữu Danh nói sẽ thanh tra toàn bộ cán bộ và xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Đại tá Bùi Hữu Danh cũng đứng trên nhiều bục giảng để truyền tải kiến thức cho các học viên trong ngành Công an.

