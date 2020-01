Chân dung “quý cô” khiến cựu Phó CT TP HCM Nguyễn Thành Tài ngã ngựa

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra 5 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại lô đất công, số 8 – 12 đường Lê Duẩn, quận 1 gồm: Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch UBND TP HCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường TP HCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư quận 2), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất thuộc sở Tài nguyên & Môi trường TP HCM) và Lê Thị Thanh Thuý (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và công ty CP Đầu tư Lavenue).

Cả 5 bị can bị đề nghị truy tố cùng tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Kết luận điều tra thông tin, giai đoạn 2008 – 2011 ông Nguyễn Thành Tài giữ cương vị Phó chủ tịch UBND TP HCM được giao phụ trách lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà.

Bị can Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó chủ tịch UBND TP HCM. (Công an cung cấp).

Về lô đất số 8 - 12 đường Lê Duẩn, quận 1, có diện tích 4.896m2 là công sản Nhà nước, do công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà (gọi tắt là công ty Quản lý nhà) thuộc UBND TP HCM quản lý. Đến nay quá trình điều tra đã làm rõ, do có mối quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Thanh Thuý nên ông Nguyễn Thành Tài đã chỉ đạo cấp dưới và các cơ quan liên quan làm trái các quy định pháp luật, giao lô đất cho công ty của bà Thuý.

Cũng theo theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, với chức vụ là giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà, bị can Thúy đã có hành vi ký hàng loạt công văn, tham mưu, đề xuất để ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận và thành lập pháp nhân mới, chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm được tham gia góp 30% vốn.

Bị can Lê Thị Thanh Thuý - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và công ty CP Đầu tư Lavenue. (Ảnh: Công an cung cấp).

Bị can Thúy tham mưu, đề xuất để bị can Tài ký quyết định giao đất, thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue là không đúng đối tượng, trái với quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bị can Thúy tham mưu đề xuất để bị can Tài chấp thuận cho thanh lý, phá dỡ nhà số 12 Lê Duẩn mà không giao cho cơ quan có thẩm quyền, không thực hiện thẩm định giá để xác định giá trị còn lại của nhà số 12 Lê Duẩn, gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM không được hưởng lợi ích vật chất trong việc ký văn bản, quyết định trái pháp luật, bản thân ông Tài đang bị ung thư. Từ đó, Bộ Công an áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

