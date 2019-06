Đề nghị kỷ luật nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

(Kiến Thức) - UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đình Sơn - nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk do mắc nhiều sai phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Ngày 13/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Thông cáo báo chí thông tin về họp kỳ 63. Kỳ họp đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng, trong đó có việc đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Đình Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và kỷ luật ông Cao Văn Cảnh, nguyên Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ.



UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, ông Nguyễn Đình Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 2/2018, đã mắc nhiều sai phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện không nghiêm quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan.

Cụ thể, đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác điều động cán bộ, xây dựng cơ bản, để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền 1,5 tỷ đồng; để nhiều vụ án kéo dài, có dấu hiệu tiêu cực.

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Zing.vn

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Đình Sơn theo thẩm quyền.

Đối với ông Cao Văn Cảnh, đảng viên Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Công an thị xã Buôn Hồ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy và Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, ông Cảnh đã có những khuyết điểm, vi phạm như chưa thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thuộc quyền quản lý vi phạm và bị xử lý kỷ luật. Khi phát hiện vi phạm chậm xem xét, xử lý, có trường hợp xử lý thiếu kiên quyết.

Do vậy, vi phạm, khuyết điểm của ông Cao Văn Cảnh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, uy tín của Ngành và cá nhân đồng chí.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật ông Cao Văn Cảnh bằng hình thức cảnh cáo.