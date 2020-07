Chiều 26/7, Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt được kẻ cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Gã cầm đầu đường dây là Gao Liang Gu, còn gọi là Cao Lượng Cố, 42 tuổi, người Trung Quốc.



Chân dung kẻ tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Cao Lượng Cố.

Theo Công an Đà Nẵng, sau khi hơn 30 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cảnh sát đã lấy lời khai những người liên quan. Những người ngoại quốc đều nói kẻ cầm đầu đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam, Đà Nẵng là Gao Liang Gu, còn gọi là Cao Lượng Cố .

Tối 25/7, khi người đàn ông 42 tuổi đang trốn tại một khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thì cảnh sát ập vào khống chế. Bước đầu, gã này đã thừa nhận hành vi phạm pháp.

Công an Đà Nẵng và Quảng Nam đang lấy lời khai kẻ này để xử lý theo quy định.



Trước đó, ngày 11/7, Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn ở đường Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện 4 người Trung Quốc lưu trú. Qua xác minh, công an khẳng định những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó di chuyển đến Đà Nẵng.

6 ngày sau, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, số 55-57 Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo điều tra ban đầu, những người này vào địa phương theo "đường dây" do công dân Việt Nam câu kết với các cá nhân Trung Quốc tổ chức. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 nghi can, gồm 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam trong đường dây đưa 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

