Chân dung Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất nhiệm kì I, II (1950 - 1962) tên thật Lê Hữu Vỵ (SN 31/12/1921; mất năm 1990). Quê quán: Xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Ninh nay tỉnh Hà Nam. Chức vụ: Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa II, IV, V, VI, VII. Đồng chí được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng (truy tặng năm 2007) và nhiều huân chương khác. Đồng chí Vũ Quang - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ III (1962-1978) tên thật Vũ Mai (SN 18/3/1926; mất năm 2006). Quê quán: Thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Chức vụ: Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa V; Nguyên Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Đồng chí được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Lao động hạng nhất; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huy chương Đại đoàn kết toàn dân; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đồng chí Đặng Quốc Bảo - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ IV (1978-1982) sinh ngày 1/5/1927, quê quán: Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Chức vụ: Thiếu tướng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa IV, nguyên Trưởng Ban Khoa giáo T.Ư Đảng. Học hàm: Phó Giáo sư. Đồng chí được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và nhiều huân chương khác. Đồng chí Vũ Mão - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ IV (1982-1987) sinh ngày 19/12/1939, mất năm 2020. Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Chức vụ: Nguyên Ủy viên TƯ Đảng (khóa V, VI, VII, VIII, IX), nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội và Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội khóa IX, X, XI. Đồng chí được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Công trạng hạng Nhất, Huân chương Đại tướng Vương quốc Campuchia, Huân chương Issara hạng Nhất của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Huân chương Mặt trời mọc của nhà vua Nhật Bản, Huy hiệu 55 tuổi Đảng. Đồng chí Hà Quang Dự - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ V (1987 - 1992) sinh ngày 25/10/1945, quê quán: Xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Chức vụ: Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng (khóa VII, VIII); nguyên Ủy viên Hội đồng Nhà nước khóa VIII; nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam (1987-1992); Đại biểu Quốc hội khóa VI, VIII, IX, X. Đồng chí được tặng Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc; Huy chương kháng chiến hạng Hai; Huân chương Độc lập hạng Nhì. Đồng chí Hồ Đức Việt - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ VI (1992-1996) sinh ngày 13/8/1947, mất năm 2013, quê quán: Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa VII; VIII, IX, X; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa X; Đại biểu Quốc hội khóa IX, X, XI, XII; nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đảng. Đồng chí được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Đồng chí Vũ Trọng Kim - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ VII (1996-2001) ngày sinh 23/3/1953, quê quán: Xã Binh Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Chức vụ: Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa VIII, IX, X, XI; nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Chủ tịch TƯ Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. XI. XIII, XIV. Đồng chí Hoàng Bình Quân - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ XII, XIII (2001-2005) sinh ngày 16/6/1959, quê quán: Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chức vụ: Ủy viên T.Ư Đảng khóa IX, X, XI, XII; nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đào Ngọc Dung - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ VIII (2005-2007) ngày sinh 6/6/1962, quê quán: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chức vụ: Ủy viên T.Ư Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Hội; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ IX (2007-2011) sinh ngày 13-12-1970, quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XII, XIII; Thường trực Ban Bí thư khóa XIII; Ủy viên T.Ư Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV. Đồng chí được tặng Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ IX, X (2011 - 2016) sinh ngày 25/11/1972, quê qán: Xã Quỳnh Di, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI (Dự khuyết) XII, XIII; Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Học hàm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ. Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ XI (2016 - 2020) sinh ngày 3/5/1978, quê quán: Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Chức vụ: Ủy viên TƯ Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ XI, quê quán: thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Chức vụ: Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII; Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ XI (2017 - 2022) sinh năm 1979, quê Nghệ An; thạc sĩ luật. Chức vụ Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn khóa XI. Đồng chí từng công tác tại Đại học Luật TP HCM, sau đó làm cán bộ tại thành đoàn TP HCM và Đại học quốc gia TP HCM.

