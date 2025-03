Đã mắt với khí tài quân sự trưng bày tại Đà Nẵng

Sáng 26/3, TP Đà Nẵng tổ chức Triển lãm "Đà Nẵng - Phát triển và Hội nhập" nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng thành phố, diễn ra từ ngày 26/3 đến 30/3 tại Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Đây là sự kiện lớn của thành phố, đánh dấu nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của "Thành phố đáng sống". Trong đó, khu vực triển lãm Quốc phòng – An ninh chiếm vị trí quan trọng với diện tích trưng bày 3.200 m². Nhiều loại khí tài, vũ khí được trang bị trong các lực lượng vũ trang lần đầu tiên được giới thiệu đến khách tham quan và người dân.Khu trưng bày Quốc phòng – An ninh do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cùng phối hợp tổ chức.



Phần lớn không gian ngoài trời được sử dụng để trưng bày các tổ hợp radar, tên lửa phòng không và các thiết bị bộ binh cơ giới, xe bọc thép...



Trong ảnh là xe chở đạn tên lửa phòng không S125-2TM. Hệ thống tên lửa phòng không S125-2TM được thiết kế chống lại các phương tiện tấn công tầm thấp trong bất cứ điều kiện nhiễu vô tuyến. Xe chở đạn dựa trên khung gầm Zil-121, mang theo 2 đạn tên lửa.



Tổ hợp radar cảnh giới đường không VRS-2DM thuộc biên chế Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.



Xe thiết giáp chở quân BTR-60BP có trong biên chế Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.



Xe bọc thép sử dụng cho lực lượng Cảnh sát cơ động.



Khu vực trưng bày trong nhà dành cho nhiều phương tiện hỗ trợ, khí tài quân sự cỡ nhỏ.

Nổi bật tại giữa gian trưng bày trong nhà là thiết bị bay không người lái sản xuất trong nước có tên là UAV-HLĐ 18-LĐ. Máy dò bom từ tính Thiết bị quan sát chuyên dụng, sử dụng hồng ngoại để quan sát ban đêm, trang bị cho các tổ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, tấn công trấn áp tôi phạm và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Cảnh sát. Nhóm các thiết bị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn như là máy dò phát hiện sự sống, các thiết bị cung cấp dưỡng khí cho nạn nhân bị mắc kẹt v.v.. Các loại trang bị chuyên dụng cấp phát trên tàu dành cho người nhái. Một số vũ khí chiến thuật, công cụ hỗ trợ sử dụng cho lực lượng phòng chống bạo động, chống khủng bố. Việc dành một không gian lớn và trang trọng cho lĩnh vực quốc phòng - an ninh nhằm giới thiệu tiềm lực, sức mạnh quân sự, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Đà Nẵng.





Bên cạnh đó còn khẳng định vai trò trụ cột của quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho thành phố phát triển và hội nhập.

Mời độc giả xem thêm video Khí tài quân dụng trưng bày nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng tại Đà Nẵng





