32 Trưởng ban phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh không phải người địa phương

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng ban Chỉ đạo. Ông Đinh Tiến Dũng quê quán tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM. Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê quán tỉnh Tây Ninh. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Đà Nẵng. Ông Quảng (52 tuổi, quê quán: Hải Phòng). Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng. Ông Quang quê quán Tây Ninh được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng vào tháng 5/2021 khi đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực TPHCM. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Lê Quang Mạnh 48 tuổi; quê quán Hà Nội. Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy là Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam. Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964, quê Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên. Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê quán: Hà Nội. Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Phạm Viết Thanh 60 tuổi, quê Quảng Nam. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng làm Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Hùng 59 tuổi, quê quán Hậu Giang. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Dương. Ông Nguyễn Văn Lợi 61 tuổi; quê quán: TPHCM. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk. Ông Trung 49 tuổi; quê quán Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ông Thắng 49 tuổi, quê quán Hà Nội. Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum. Ông Trang 61 tuổi, quê quán: Quảng Ngãi. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum. Ông Khánh 45 tuổi, quê quán Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn. Ông Đoàn 47 tuổi, quê quán: Ninh Bình. Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang. Ông Nghiêm Xuân Thành 52 tuổi; quê quán Vĩnh Phúc, nguyên Chủ tịch HĐQT Vietcombank. Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre. Ông Lê Đức Thọ 52 tuổi, quê quán Phú Thọ, nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp. Ông Lê Quốc Phong (44 tuổi, quê quán Hà Nội), nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình. Ông Ngô Đông Hải 52 tuổi quê quán Bình Định, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa. Ông Ninh 46 tuổi; quê quán Hưng Yên, nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình. Ông Thắng 47 tuổi, quê quán Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ông Tùng 51 tuổi; quê quán Hà Tĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang. Ông Quang 54 tuổi; quê quán Kiên Giang, nguyên Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao. Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước. Ông Cường 49 tuổi, quê quán: Nghệ An, nguyên Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai. Ông Lĩnh 58 tuổi, quê quán Long An, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ông Nghĩa 50 tuổi, quê quán Hà Nội, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên. Ông Dương 48 tuổi, quê quán: Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái. Ông Duy 52 tuổi, quê quán: Thái Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng. Ông Minh 55 tuổi, quê quán Hà Nội. Ông Minh từng là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Chấp hành Trung ương bàn và thống nhất rất cao tại Hội nghị Trung ương 5. Theo Quy định số 67 -QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy. Bên cạnh đó, việc bố trí Bí thư cấp ủy không phải người địa phương là chủ trương đã được thực hiện qua nhiều nhiệm kỳ.

