Chấm dứt nắng nóng, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng

Từ ngày mai (27/5) đến ngày 29/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa to...