Cha dượng đánh đập dã man bé 13 tuổi đối diện hình phạt nào?

Mới đây, một đoạn clip ghi cảnh cháu bé bị người đàn ông đánh đập lan truyền trên mạng xã hội. Theo hình ảnh trong clip, một người đàn ông đã lấy dây trói chân, tay và treo bé trai lên trước hiên nhà. Sau đó, người này dùng roi đánh đập cháu bé dã man. Ngay sau khi nắm được thông tin trên, ngày 13/8, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công an huyện Tân Sơn vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định. Bước đầu, cơ quan công an xác định, nạn nhân là cháu L.V.Q. (13 tuổi, trú huyện Tân Sơn), còn người đánh đập cháu Q. là Phùng Văn Tú (32 tuổi, cha dượng của cháu). Tại cơ quan công an, Tú thừa nhận đã đánh đập cháu Q. với lý do để "răn đe, giáo dục".

Phùng Văn Tú tại cơ quan Công an.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, hành vi của người đàn ông trong clip là vô cùng tàn nhẫn, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em, gây ra những thương tích, ám ảnh về tâm lý cho đứa trẻ nên việc cơ quan vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý đối với người đàn ông này là có căn cứ và cần thiết.

Hành vi của người đàn ông này là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến thân thể của cháu bé, vi phạm hiến pháp và pháp luật, cụ thể là luật trẻ em và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định bảo đảm và bảo vệ quyền tự do thân thể của mọi công dân, trong đó đặc biệt quy định về bảo vệ trẻ em, nghiêm cấm hành vi bạo hành trẻ em. Hành vi đánh trẻ em vì bất kỳ lý do gì thì cũng là vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người có hành vi bạo hành trẻ em sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Với nội dung clip ở trên, hành vi của người đàn ông này là nguy hiểm cho xã hội. Đánh đập trẻ em tàn nhẫn như vậy là hành vi hành hạ trẻ em hoàn toàn có thể gây ra thương tích, thậm chí có thể dẫn đến nạn nhân thiệt mạng. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của người đàn ông này, đồng thời xác định hậu quả mà người đàn ông này đã gây ra đối với cháu bé và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân. Trong trường hợp cháu bé có thể nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ xử lý hình sự người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo quy định điều 134 Bộ luật Hình sự với tình tiết là hành vi có tính chất côn đồ và phạm tội với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục.

Theo luật sư Cường, trường hợp nạn nhân chưa có thương tích hoặc phân tích chưa đến mức nghiêm trọng thì vẫn có thể xử lý người đàn ông này về tội hành hạ người khác theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự, với hình phạt có thể tới 3 năm tù.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vai trò và trách nhiệm của người mẹ cháu bé trong vụ việc này. Trong trường hợp đủ căn cứ để xử lý hình sự thì cũng sẽ làm rõ người mẹ của cháu bé có vai trò đồng phạm hay không, sẽ làm rõ hành vi bạo hành có xảy ra thường xuyên hay không phải nguyên nhân động cơ nào dẫn đến sự việc này. Quá trình đối tượng thực hiện hành vi bạo hành trẻ em thì các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương có biết hay không, có động thái nào can thiệp, hỗ trợ, giúp đỡ cháu bé này hay không để xem xét trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đồng thời làm rõ nguyên nhân sự việc để thực hiện các giải pháp phòng ngừa bạo hành trẻ em.

Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ người mẹ có đủ khả năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ cháu bé hay không. Trong trường hợp cháu bé sống với mẹ không đảm bảo an toàn thì cơ quan chức năng cũng cần thực hiện các thủ tục để giao cháu bé cho cha của cháu bé hoặc những người khác chăm sóc giáo dục để đảm bảo cho bé có thể phát triển đầy đủ về thể chất, tinh thần và điều kiện học tập, ngăn chặn những hành vi bạo hành có thể xảy ra đối với cháu bé này.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẵn sàng cử các luật sư, luật gia, các cán bộ của Hội tham gia hỗ trợ các cháu bé bị bảo hành như trong trường hợp này. Gia đình của nạn nhân có thể liên hệ với sở tư pháp ở địa phương, với các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc theo tổng đài 111, tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em để được tư vấn hỗ trợ khi cần thiết.