Giải mã biệt danh của những trùm giang hồ khét tiếng Việt Nam

Năm Cam (tên khai sinh: Trương Văn Cam; 22/4/1947 - 3/6/2004) là một trùm tội phạm có tổ chức khét tiếng ở Việt Nam, đặc biệt là tại TP HCM. Năm Cam là bị cáo chính trong Vụ án Năm Cam và đồng bọn (chuyên án Z5.01) nổi tiếng Việt Nam. Năm Cam và băng nhóm của mình trong quá trình bảo kê các nhà hàng karaoke và các tụ điểm đánh bạc ở TP HCM đã phạm vào nhiều tội hình sự. Thuở nhỏ, Trương Văn Cam có biệt danh là "Cam Hổ", "Siêu Cam". Vì là con thứ tư trong gia đình nên Trương Văn Cam còn có tên là Năm Cam. Đại Cathay tên thật là Lê Văn Đại, trùm du đãng Sài Gòn thập niên 1960, là nhân vật số một trong "Tứ đại thiên vương" của giới tội phạm tại Sài Gòn trước năm 1975: Đại - Tỳ - Cái - Thế. Lê Văn Đại sinh năm 1940. Ông sớm bỏ học, đánh giày, bán báo tự nuôi thân tại khu vực ngã tư Công Lý (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) – Nguyễn Công Trứ. Đại nhiều lần ẩu đả với những băng khác, dẫn đầu nhóm đánh giày đánh thắng đám lớn tuổi hơn nên giới bụi đời ngưỡng mộ tôn Đại làm đại ca - cái tên Đại Cathay (theo tên rạp chiếu bóng Cathay ở Sài Gòn nơi Đại khởi nghiệp giang hồ) ra đời từ đây. Lâm Chín ngón tên thật là Lê Ngọc Lâm. Cuối năm 1969, Lâm"chín ngón" trở thành một tên cướp khét tiếng. Gã phóng xe 67 đi cướp giật của những người mới từ ngân hàng đi ra với túi xách tiền. Số tài sản hắn cướp được có khi lên đến hàng trăm cây vàng. Tất cả đều đổ vào những thú vui chơi bời, trác táng, hết tiền lại đi cướp. Trong một lần theo Đại Cathay đi đánh nhóm giang hồ khác, Lâm đã liều chết để mở đường cho đại ca thoát chết. Tuy nhiên, Lâm bị đối thủ chém đứt một ngón tay và từ đó gã có cái tên Lâm chín ngón. Phạm Đình Nên (hay còn gọi là Cu Nên, sinh năm 1957). Nên là người gốc Hải Phòng, là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em nên hay được gọi là cu. Cu Nên trưởng thành từ trường trại, hắn vẫn đang giữ "kỷ lục" về số tiền án, tiền sự trong giới tội phạm Việt Nam với số lượng là 22. Khánh "Trắng", tên thật là Dương Văn Khánh, là một nhân vật cầm đầu băng đảng xã hội đen gồm 19 tội phạm khét tiếng Hà Nội trong những năm cuối của thế kỷ 20. Khánh sinh năm 1956 tại Hà Nội. Theo bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm thì Khánh "Trắng" phạm 4 tội: "giết người", "cướp tài sản công dân", "trốn thuế" và "che giấu tội phạm". Khánh phải nhận án tử hình và phải nộp cho Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng, trong đó có hơn 3,5 tỷ đồng tiền phạt, 350 triệu đồng tiền thuế, tiền án phí, bồi thường cho các bị hại... Cái tên Khánh "trắng" bắt nguồn từ nước da quanh năm suốt tháng trắng bủng của gã giang hồ, đi kèm với những tội ác mà bất cứ người dân lương thiện nào cũng khiếp sợ. Phương "Linh Hột" tên thật là Nguyễn Tiến Phương, sinh năm 1957, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng bị bắt vì liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào ngày 30/5/2009. Hai thanh niên bị bắn tại xã Hải Sơn, TP Móng Cái, sau đó bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc và bị thủ tiêu. Biệt danh "Linh Hột" là tên gọi kèm theo tên bố mẹ. Quân "Xa Lộ" tên thật là Mai Văn Quân (54 tuổi), người bị truy sát đến chết trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức, TP.HCM), là một "đại ca" giang hồ khét tiếng ở quận Thủ Đức và các tỉnh giáp ranh TP.HCM. Người đàn ông 54 tuổi này được nhiều người dân Thủ Đức và giới anh chị trong giang hồ biết đến với biệt danh Quân “Xa Lộ”. Sở dĩ biệt hiệu "Xa Lộ" này gắn liền với Mai Văn Quân là do địa bàn Quân "quản lý" kéo dài quốc lộ 1A, từ ngã ba Thủ Đức (ngã ba Trạm 2) đến ngã ba An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương cùng các khu vực giáp ranh. Khu vực này còn gọi là "Xa Lộ". Tinh quái, hung hãn với đám bạn bè, “đối tác” là dân xã hội, song mỗi lần có việc “va” với lực lượng công an, Nguyễn Văn Đức (SN 1983, biệt danh Đức “Cổ Lễ”), quê quán huyện Nam Trực, Nam Định, lại có tấm “bùa hộ mệnh” là… bệnh án điều trị tâm thần. Biệt danh "Cổ Lễ" gắn với địa danh thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh - Nam Định) nơi Đức sinh ra. Tháng 4/2017, Đức Cổ Lễ bị Mạc Như Thâu (SN 1992, trú tại Thới Quảng, Bình Phước) đâm chết khi đang điều trị trong trại tâm thần. Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) là đối tượng giang hồ mới đây bị công an Thái Bình bắt giữ và đem ra xét xử với nhiều tội danh. Nhiều người biết đến Đường với biệt danh Đường Nhuệ. Sở dĩ, Nguyễn Xuân Đường có biệt danh Đường Nhuệ bởi bố Đường là ông Nguyễn Xuân Nhuệ. Cái tên Đường Nhuệ được giới giang hồ biết đến từ đó. >>> Xem thêm video: Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ô tô.

Năm Cam (tên khai sinh: Trương Văn Cam; 22/4/1947 - 3/6/2004) là một trùm tội phạm có tổ chức khét tiếng ở Việt Nam, đặc biệt là tại TP HCM. Năm Cam là bị cáo chính trong Vụ án Năm Cam và đồng bọn (chuyên án Z5.01) nổi tiếng Việt Nam. Năm Cam và băng nhóm của mình trong quá trình bảo kê các nhà hàng karaoke và các tụ điểm đánh bạc ở TP HCM đã phạm vào nhiều tội hình sự. Thuở nhỏ, Trương Văn Cam có biệt danh là "Cam Hổ", "Siêu Cam". Vì là con thứ tư trong gia đình nên Trương Văn Cam còn có tên là Năm Cam. Đại Cathay tên thật là Lê Văn Đại, trùm du đãng Sài Gòn thập niên 1960, là nhân vật số một trong "Tứ đại thiên vương" của giới tội phạm tại Sài Gòn trước năm 1975: Đại - Tỳ - Cái - Thế. Lê Văn Đại sinh năm 1940. Ông sớm bỏ học, đánh giày, bán báo tự nuôi thân tại khu vực ngã tư Công Lý (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) – Nguyễn Công Trứ. Đại nhiều lần ẩu đả với những băng khác, dẫn đầu nhóm đánh giày đánh thắng đám lớn tuổi hơn nên giới bụi đời ngưỡng mộ tôn Đại làm đại ca - cái tên Đại Cathay (theo tên rạp chiếu bóng Cathay ở Sài Gòn nơi Đại khởi nghiệp giang hồ) ra đời từ đây. Lâm Chín ngón tên thật là Lê Ngọc Lâm. Cuối năm 1969, Lâm"chín ngón" trở thành một tên cướp khét tiếng. Gã phóng xe 67 đi cướp giật của những người mới từ ngân hàng đi ra với túi xách tiền. Số tài sản hắn cướp được có khi lên đến hàng trăm cây vàng. Tất cả đều đổ vào những thú vui chơi bời, trác táng, hết tiền lại đi cướp. Trong một lần theo Đại Cathay đi đánh nhóm giang hồ khác, Lâm đã liều chết để mở đường cho đại ca thoát chết. Tuy nhiên, Lâm bị đối thủ chém đứt một ngón tay và từ đó gã có cái tên Lâm chín ngón. Phạm Đình Nên (hay còn gọi là Cu Nên, sinh năm 1957). Nên là người gốc Hải Phòng, là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em nên hay được gọi là cu. Cu Nên trưởng thành từ trường trại, hắn vẫn đang giữ "kỷ lục" về số tiền án, tiền sự trong giới tội phạm Việt Nam với số lượng là 22. Khánh "Trắng", tên thật là Dương Văn Khánh, là một nhân vật cầm đầu băng đảng xã hội đen gồm 19 tội phạm khét tiếng Hà Nội trong những năm cuối của thế kỷ 20. Khánh sinh năm 1956 tại Hà Nội. Theo bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm thì Khánh "Trắng" phạm 4 tội: "giết người", "cướp tài sản công dân", "trốn thuế" và "che giấu tội phạm". Khánh phải nhận án tử hình và phải nộp cho Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng, trong đó có hơn 3,5 tỷ đồng tiền phạt, 350 triệu đồng tiền thuế, tiền án phí, bồi thường cho các bị hại... Cái tên Khánh "trắng" bắt nguồn từ nước da quanh năm suốt tháng trắng bủng của gã giang hồ, đi kèm với những tội ác mà bất cứ người dân lương thiện nào cũng khiếp sợ. Phương "Linh Hột" tên thật là Nguyễn Tiến Phương, sinh năm 1957, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng bị bắt vì liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào ngày 30/5/2009. Hai thanh niên bị bắn tại xã Hải Sơn, TP Móng Cái, sau đó bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc và bị thủ tiêu. Biệt danh "Linh Hột" là tên gọi kèm theo tên bố mẹ. Quân "Xa Lộ" tên thật là Mai Văn Quân (54 tuổi), người bị truy sát đến chết trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức, TP.HCM), là một "đại ca" giang hồ khét tiếng ở quận Thủ Đức và các tỉnh giáp ranh TP.HCM. Người đàn ông 54 tuổi này được nhiều người dân Thủ Đức và giới anh chị trong giang hồ biết đến với biệt danh Quân “Xa Lộ”. Sở dĩ biệt hiệu "Xa Lộ" này gắn liền với Mai Văn Quân là do địa bàn Quân "quản lý" kéo dài quốc lộ 1A, từ ngã ba Thủ Đức (ngã ba Trạm 2) đến ngã ba An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương cùng các khu vực giáp ranh. Khu vực này còn gọi là "Xa Lộ". Tinh quái, hung hãn với đám bạn bè, “đối tác” là dân xã hội, song mỗi lần có việc “va” với lực lượng công an, Nguyễn Văn Đức (SN 1983, biệt danh Đức “Cổ Lễ”), quê quán huyện Nam Trực, Nam Định, lại có tấm “bùa hộ mệnh” là… bệnh án điều trị tâm thần. Biệt danh "Cổ Lễ" gắn với địa danh thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh - Nam Định) nơi Đức sinh ra. Tháng 4/2017, Đức Cổ Lễ bị Mạc Như Thâu (SN 1992, trú tại Thới Quảng, Bình Phước) đâm chết khi đang điều trị trong trại tâm thần. Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) là đối tượng giang hồ mới đây bị công an Thái Bình bắt giữ và đem ra xét xử với nhiều tội danh. Nhiều người biết đến Đường với biệt danh Đường Nhuệ. Sở dĩ, Nguyễn Xuân Đường có biệt danh Đường Nhuệ bởi bố Đường là ông Nguyễn Xuân Nhuệ. Cái tên Đường Nhuệ được giới giang hồ biết đến từ đó. >>> Xem thêm video: Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ô tô.