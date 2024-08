Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và những phát ngôn “át vía” tội phạm

Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh, An Giang, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được biết đến là “khắc tinh của tội phạm” khi triệt phá hàng loạt vụ án lớn, ông có nhiều phát ngôn thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm nhưng cũng đầy nhân văn khi nói về người dân. Sẽ khởi tố hình sự người đưa xe cho trẻ dưới tuổi vị thành niên gây tai nạn: Khi còn là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, trả lời chất vấn tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tháng 7/2023, thiếu tướng Đinh Văn Nơi nói: “Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ làm rõ hành vi của những người đưa - giao xe cho người dưới tuổi vị thành niên tham gia giao thông. Khi trẻ chưa đến tuổi vị thành niên tham gia đua xe, gây tai nạn, đủ chứng cứ, khi khởi tố vụ án chúng tôi sẽ truy trách nhiệm hình sự đến cùng những đối tượng liên quan này”. Không để hình thành các băng nhóm “xã hội đen”: Tại hội nghị giao ban lực lượng Cảnh sát điều tra toàn tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2023 tổ chức ngày 17/3/2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết: “Không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, kiềm chế, kéo giảm các vụ án, phòng ngừa tội phạm lưu động, liên tuyến, không để phát sinh phức tạp và bị động, bất ngờ”. Đấu tranh với các loại tội phạm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm": Trả lời báo chí tháng 4/2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhấn mạnh: “Đấu tranh với các loại tội phạm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm", đó là quan điểm của Đảng, quan điểm của ngành Công an, thế nên tôi không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn. Khó khăn hay không là do bản thân mình có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm đến tận cùng hay không thôi”. Thật buồn khi phải xử lý các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên: “Với các vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên, khi phải xử lý thật sự tôi thấy buồn, nhưng trách nhiệm mà Nhân dân giao mình phải làm. Quan điểm của tôi là xã hội phải công bằng giữa chính quyền và Nhân dân, chứ không phải là mình có một vị trí nào đó trong xã hội là mình hơn người dân. Đảng và Nhà nước xác định "xử lý một vụ nhưng cảnh tỉnh được cả vùng", cảnh tỉnh nhiều người, vì vậy những người vi phạm, dù bất cứ vị trí nào thì cũng phải bị xử lý thôi”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. Lựa đối tượng làm ăn phi pháp mà quen lớn, có thế lực là bắt trước: “Tôi lựa những đối tượng làm ăn phi pháp, tội phạm có tổ chức mà quen lớn, có thế lực là tôi bắt trước”, ông Đinh Văn Nơi nói tại Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tổ chức tại huyện Châu Phú, An Giang tháng 10/2020. Không có áp lực trong xử lý tội phạm: “Cá nhân tôi chắc chắn không có bất cứ khó khăn, áp lực nào trong việc xử lý tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng”, ông Đinh Văn Nơi trả lời báo chí sau khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Tất cả các loại tội phạm đều phải xử lý như nhau: “Tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau vì cá nhân tôi không ở địa phương này, không có người thân quen, không có sân trước, sân sau, lợi ích kinh tế gì ở đây nên công tác xử lý tội phạm luôn triệt để công tâm”, ông Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 7/2020. Cán bộ tiêu cực, tham nhũng….sẽ bị đưa ra khỏi ngành: “Đồng chí nào không lập công, có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, tham ô, hối lộ, chúng tôi sẽ xử và điều chuyển ra khỏi lực lượng chiến đấu, thậm chí đưa ra khỏi ngành công an. Đây là vấn đề cương quyết của chúng tôi, bất kể là con cháu của ai”, ông Đinh Văn Nơi nói tại Hội nghị CAND lắng nghe ý kiến người dân năm 2020. Không chùn bước hay lung lay, quyết tâm tấn công các loại tội phạm: Khi còn làm Giám đốc Công an An Giang, do tấn công quá mạnh các đối tượng vi phạm pháp luật, có kẻ còn chi ra 20 tỷ để "chạy" điều chuyển ông đi nơi khác. Chia sẻ về vụ việc này, ông Đinh Văn Nơi cho biết: "Tôi cảm thấy vui, vui vì điều này khẳng định Công an tỉnh An Giang đã đánh đúng, đánh trúng và đánh có hiệu quả vào các đối tượng vi phạm pháp luật. Bởi khi và chỉ khi bị đánh, bị dồn đến hết "đất sống", các đối tượng này mới tìm cách chạy điều chuyển mình. Tôi không bao giờ vì điều này mà chùn bước hay lung lay quyết tâm tấn công các loại tội phạm". Chỉ khi người dân thật sự tin tưởng thì họ mới báo tin: "Có nhiều người dân ban đầu còn e dè, chưa dám mạnh dạn gọi điện báo tin vào số điện thoại được công bố, mà chỉ dám nhắn tin thăm dò. Sau đó họ khá bất ngờ vì nhận được ngay sự phản hồi trực tiếp từ chính Giám đốc Công an tỉnh nên thực sự đã tin và thường xuyên cung cấp những thông tin quý giá, giúp lực lượng phá được nhiều chuyên án lớn, nhỏ”, ông Đinh Văn Nơi nói về việc công khai số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng khi mới về nhậm chức Giám đốc Công an An Giang. Có chức đã khó, giữ chức lại càng khó: “Có chức đã khó, giữ được chức lại càng khó. Có chức thì phải lập công, giữ chức là phải gìn giữ bản thân mình”, ông Đinh Văn Nơi phát biểu tại Hội nghị CAND lắng nghe ý kiến người dân năm 2020. Đi luân chuyển phải rèn luyện, phấn đấu, chứ không phải đi học việc: “"Đi luân chuyển cán bộ thì phải rèn luyện, phải phấn đấu chứ không phải đi học việc và anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu anh nói đến một nơi mới bắt đầu học việc thì tức là anh không xứng đáng ngồi vị trí giám đốc. Như vậy thì anh phải biết đột phá"”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. Dùng số điện thoại của mình làm "đường dây nóng" không có áp lực gì: “Việc công khai số điện thoại để người dân báo tin chính là một trong những giải pháp giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Dùng số điện thoại của mình làm "đường dây nóng" ở đây tôi không có áp lực gì. Tuy nhiên, khi đã mở đường dây nóng thì phải giải quyết mấy câu hỏi: Khi dân điện thoại nhắn tin anh có tiếp nhận không? Anh có quyết tâm xử lý vụ việc đến cùng khi người dân tin tưởng báo tin không? Người dân điện thoại cho anh, anh phải xử lý, mà phải xử lý cho hiệu quả”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. Không mong muốn phải xử lý những vụ án lớn, nhưng khi phát sinh phải làm triệt để: “Một số vụ án lớn, có hai vấn đề phải đạt được, một là sự đồng tình của lãnh đạo cấp trên, hai nữa là có sự đồng thuận của nhân dân và lực lượng Công an quyết tâm cao, không chùn bước trước mọi rào cản thì vụ án nào cũng được giải quyết. Bản thân tôi không mong muốn phải xử lý những vụ án lớn như thế, nhưng khi phát sinh trên địa bàn thì lực lượng Công an phải làm triệt để. Làm người đứng đầu là phải có bản lĩnh, quyết đoán của người chỉ huy, khi đã phá án là phải làm triệt để”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. Bà con ở đâu cũng là bà con của mình: “Đừng có nghĩ rằng ở An Giang thì khác Quảng Ninh. Đừng có nghĩ rằng vùng này, miền kia. Thế nên, đừng có băn khoăn mình phục vụ người dân tỉnh nào. Một món quà Tết rất nhỏ, tuy nó không giải quyết được một cái Tết cho người dân, nhưng nó thể hiện cái nghĩa tình. Nghĩa tình của một người cán bộ lực lượng vũ trang đã từng công tác, chiến đấu ở đây và được bà con nhân dân hỗ trợ. Đó là phẩm chất đạo đức của một người cán bộ Cán bộ công an nhân dân phải có”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. Khi dân tin tưởng mình thì tất cả mọi vấn đề khó khăn đều giải quyết được hết: “Trong quá trình làm việc, tôi luôn nghĩ rằng, người dân thương mình mới động viên mình, không thương sẽ không động viên. Bởi, người dân mình rất rõ ràng minh bạch, tức là anh có công thì người dân ghi nhận. Khi dân tin tưởng mình thì tất cả mọi vấn đề khó khăn đều giải quyết được hết”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. >>> Mời độc giả xem thêm video Tin nóng: Đại tá Đinh Văn Nơi lên tiếng vụ chi 20 tỷ điều chuyển GĐCA tỉnh An Giang (Nguồn: Vietnamnet):

Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh, An Giang, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được biết đến là “khắc tinh của tội phạm” khi triệt phá hàng loạt vụ án lớn, ông có nhiều phát ngôn thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm nhưng cũng đầy nhân văn khi nói về người dân. Sẽ khởi tố hình sự người đưa xe cho trẻ dưới tuổi vị thành niên gây tai nạn: Khi còn là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, trả lời chất vấn tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tháng 7/2023, thiếu tướng Đinh Văn Nơi nói: “Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ làm rõ hành vi của những người đưa - giao xe cho người dưới tuổi vị thành niên tham gia giao thông. Khi trẻ chưa đến tuổi vị thành niên tham gia đua xe, gây tai nạn, đủ chứng cứ, khi khởi tố vụ án chúng tôi sẽ truy trách nhiệm hình sự đến cùng những đối tượng liên quan này”. Không để hình thành các băng nhóm “xã hội đen”: Tại hội nghị giao ban lực lượng Cảnh sát điều tra toàn tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2023 tổ chức ngày 17/3/2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết: “Không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, kiềm chế, kéo giảm các vụ án, phòng ngừa tội phạm lưu động, liên tuyến, không để phát sinh phức tạp và bị động, bất ngờ”. Đấu tranh với các loại tội phạm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm": Trả lời báo chí tháng 4/2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhấn mạnh: “Đấu tranh với các loại tội phạm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm", đó là quan điểm của Đảng, quan điểm của ngành Công an, thế nên tôi không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn. Khó khăn hay không là do bản thân mình có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm đến tận cùng hay không thôi”. Thật buồn khi phải xử lý các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên: “Với các vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên, khi phải xử lý thật sự tôi thấy buồn, nhưng trách nhiệm mà Nhân dân giao mình phải làm. Quan điểm của tôi là xã hội phải công bằng giữa chính quyền và Nhân dân, chứ không phải là mình có một vị trí nào đó trong xã hội là mình hơn người dân. Đảng và Nhà nước xác định "xử lý một vụ nhưng cảnh tỉnh được cả vùng", cảnh tỉnh nhiều người, vì vậy những người vi phạm, dù bất cứ vị trí nào thì cũng phải bị xử lý thôi”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. Lựa đối tượng làm ăn phi pháp mà quen lớn, có thế lực là bắt trước: “Tôi lựa những đối tượng làm ăn phi pháp, tội phạm có tổ chức mà quen lớn, có thế lực là tôi bắt trước”, ông Đinh Văn Nơi nói tại Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tổ chức tại huyện Châu Phú, An Giang tháng 10/2020. Không có áp lực trong xử lý tội phạm: “Cá nhân tôi chắc chắn không có bất cứ khó khăn, áp lực nào trong việc xử lý tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng”, ông Đinh Văn Nơi trả lời báo chí sau khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Tất cả các loại tội phạm đều phải xử lý như nhau: “Tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau vì cá nhân tôi không ở địa phương này, không có người thân quen, không có sân trước, sân sau, lợi ích kinh tế gì ở đây nên công tác xử lý tội phạm luôn triệt để công tâm”, ông Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 7/2020. Cán bộ tiêu cực, tham nhũng….sẽ bị đưa ra khỏi ngành: “Đồng chí nào không lập công, có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, tham ô, hối lộ, chúng tôi sẽ xử và điều chuyển ra khỏi lực lượng chiến đấu, thậm chí đưa ra khỏi ngành công an. Đây là vấn đề cương quyết của chúng tôi, bất kể là con cháu của ai”, ông Đinh Văn Nơi nói tại Hội nghị CAND lắng nghe ý kiến người dân năm 2020. Không chùn bước hay lung lay, quyết tâm tấn công các loại tội phạm: Khi còn làm Giám đốc Công an An Giang, do tấn công quá mạnh các đối tượng vi phạm pháp luật, có kẻ còn chi ra 20 tỷ để "chạy" điều chuyển ông đi nơi khác. Chia sẻ về vụ việc này, ông Đinh Văn Nơi cho biết: "Tôi cảm thấy vui, vui vì điều này khẳng định Công an tỉnh An Giang đã đánh đúng, đánh trúng và đánh có hiệu quả vào các đối tượng vi phạm pháp luật. Bởi khi và chỉ khi bị đánh, bị dồn đến hết "đất sống", các đối tượng này mới tìm cách chạy điều chuyển mình. Tôi không bao giờ vì điều này mà chùn bước hay lung lay quyết tâm tấn công các loại tội phạm". Chỉ khi người dân thật sự tin tưởng thì họ mới báo tin: "Có nhiều người dân ban đầu còn e dè, chưa dám mạnh dạn gọi điện báo tin vào số điện thoại được công bố, mà chỉ dám nhắn tin thăm dò. Sau đó họ khá bất ngờ vì nhận được ngay sự phản hồi trực tiếp từ chính Giám đốc Công an tỉnh nên thực sự đã tin và thường xuyên cung cấp những thông tin quý giá, giúp lực lượng phá được nhiều chuyên án lớn, nhỏ”, ông Đinh Văn Nơi nói về việc công khai số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng khi mới về nhậm chức Giám đốc Công an An Giang. Có chức đã khó, giữ chức lại càng khó: “Có chức đã khó, giữ được chức lại càng khó. Có chức thì phải lập công, giữ chức là phải gìn giữ bản thân mình”, ông Đinh Văn Nơi phát biểu tại Hội nghị CAND lắng nghe ý kiến người dân năm 2020. Đi luân chuyển phải rèn luyện, phấn đấu, chứ không phải đi học việc: “"Đi luân chuyển cán bộ thì phải rèn luyện, phải phấn đấu chứ không phải đi học việc và anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu anh nói đến một nơi mới bắt đầu học việc thì tức là anh không xứng đáng ngồi vị trí giám đốc. Như vậy thì anh phải biết đột phá"”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. Dùng số điện thoại của mình làm "đường dây nóng" không có áp lực gì: “Việc công khai số điện thoại để người dân báo tin chính là một trong những giải pháp giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Dùng số điện thoại của mình làm "đường dây nóng" ở đây tôi không có áp lực gì. Tuy nhiên, khi đã mở đường dây nóng thì phải giải quyết mấy câu hỏi: Khi dân điện thoại nhắn tin anh có tiếp nhận không? Anh có quyết tâm xử lý vụ việc đến cùng khi người dân tin tưởng báo tin không? Người dân điện thoại cho anh, anh phải xử lý, mà phải xử lý cho hiệu quả”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. Không mong muốn phải xử lý những vụ án lớn, nhưng khi phát sinh phải làm triệt để: “Một số vụ án lớn, có hai vấn đề phải đạt được, một là sự đồng tình của lãnh đạo cấp trên, hai nữa là có sự đồng thuận của nhân dân và lực lượng Công an quyết tâm cao, không chùn bước trước mọi rào cản thì vụ án nào cũng được giải quyết. Bản thân tôi không mong muốn phải xử lý những vụ án lớn như thế, nhưng khi phát sinh trên địa bàn thì lực lượng Công an phải làm triệt để. Làm người đứng đầu là phải có bản lĩnh, quyết đoán của người chỉ huy, khi đã phá án là phải làm triệt để”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. Bà con ở đâu cũng là bà con của mình: “Đừng có nghĩ rằng ở An Giang thì khác Quảng Ninh. Đừng có nghĩ rằng vùng này, miền kia. Thế nên, đừng có băn khoăn mình phục vụ người dân tỉnh nào. Một món quà Tết rất nhỏ, tuy nó không giải quyết được một cái Tết cho người dân, nhưng nó thể hiện cái nghĩa tình. Nghĩa tình của một người cán bộ lực lượng vũ trang đã từng công tác, chiến đấu ở đây và được bà con nhân dân hỗ trợ. Đó là phẩm chất đạo đức của một người cán bộ Cán bộ công an nhân dân phải có”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. Khi dân tin tưởng mình thì tất cả mọi vấn đề khó khăn đều giải quyết được hết: “Trong quá trình làm việc, tôi luôn nghĩ rằng, người dân thương mình mới động viên mình, không thương sẽ không động viên. Bởi, người dân mình rất rõ ràng minh bạch, tức là anh có công thì người dân ghi nhận. Khi dân tin tưởng mình thì tất cả mọi vấn đề khó khăn đều giải quyết được hết”, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4/2023. >>> Mời độc giả xem thêm video Tin nóng: Đại tá Đinh Văn Nơi lên tiếng vụ chi 20 tỷ điều chuyển GĐCA tỉnh An Giang (Nguồn: Vietnamnet):