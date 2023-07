Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ Công an hy sinh tại đèo Bảo Lộc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.



3 liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công gồm: Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường, Trung tá Công an nhân dân, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng; nguyên quán: Xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Liệt sĩ Lê Quang Thành, Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng; nguyên quán: Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Liệt sĩ Lê Ánh Sáng, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng; nguyên quán: Xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng (từ trái qua).

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7/2023, nhận được thông tin khu vực đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân tham gia hỗ trợ việc cứu hộ.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (sinh năm 1982), Đại úy Lê Quang Thành (sinh năm 1977) và Thượng úy Lê Ánh Sáng (sinh năm 1990).

Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm với Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường lên Trung tá, Đại úy Lê Quang Thành lên Thiếu tá, Thượng úy Lê Ánh Sáng lên Đại úy.

Đồng thời, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã ký Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 3 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng.