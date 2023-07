Đề nghị truy tặng Huân chương cho 3 CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, chiều ngày 30/7, do ảnh hưởng của cơn Bão số 2 khiến mưa lớn kéo dài làm đèo Bảo Lộc bị sạt lở nhiều điểm, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.

Tham gia lực lượng cứu nạn, cứu hộ có 3 cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Quang Thành, Thượng úy Lê Ánh Sáng cùng 1 người dân là anh Phạm Ngọc Anh (nguyên là Chiến sỹ nghĩa vụ Công an đã xuất ngũ vào tháng 6/2023, nhà gần chốt giao thông đèo Bảo Lộc) vào cứu giúp di dời phương tiện, trang thiết bị của Trạm.

Ba cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì anh Phạm Ngọc Anh bị đất đá sạt lở vào người, các cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông của Chốt đã lao vào cứu giúp thì bất ngờ một lượng đất đá đổ ập xuống, vùi lấp Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Quang Thành, Thượng úy Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh.

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường và đã tìm thấy thi thể của Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Quang Thành và Thượng úy Lê Ánh Sáng. Thi thể anh Phạm Ngọc Anh được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng tìm thấy vào trưa ngày 31/7.

Trước sự hi sinh của 3 cán bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị nghị Bộ Công an trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba và đề nghị Bộ Công an trình Chính phủ truy tặng công nhận Liệt sỹ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ Công an hy sinh.

Đồng thời, Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét truy tặng công nhận Liệt sỹ và các hình thức khen thưởng phù hợp theo thẩm quyền cho anh Phạm Ngọc Anh.

Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt bậc lên Trung tá đối với Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường; lên Thiếu tá đối với Đại úy Lê Quang Thành; lên Đại úy đối với Thượng úy Lê Ánh Sáng. Đồng thời đề nghị hỗ trợ 100.000.000đ/ 1 người đối với các cán bộ Công an hy sinh và 50.000.000 đối với anh Phạm Ngọc Anh từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân.

Đồng thời, vào ngày 31/7/2023, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã gửi thư phát động trong toàn lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và làm theo tấm gương các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh; tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão.