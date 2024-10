Cảnh sát ập vào sòng bạc, nhiều đối tượng nhảy sông để trốn

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và đơn vị chức năng triệt phá thành công một sòng bạc với quy mô lớn trên địa bàn xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ tại hiện trường

Theo đó, khoảng 11h45 ngày 13/10, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống phía sau nhà Nguyễn Minh Hùng (SN 1966) thuộc tổ 18, ấp An Thuận, xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, lực lượng cảnh sát bất ngờ ập vào, các đối tượng bỏ chạy tán loạn nhằm thoát thân. Đáng chú ý, một số đối tượng nhảy xuống sông nhằm trốn thoát .

Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kịp thời truy đuổi, bắt giữ 36 đối tượng liên quan cùng tang vật thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng gồm hơn 118 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động, xe mô tô và tang vật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Trong quá trình điều tra, xác định, sòng bạc trên tồn tại trong một thời gian dài, được tổ chức với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, địa điểm các đối tượng tổ chức đánh bạc được tre chắn bởi nhiều lớp tường, vách tôn cao, với nhiều lớp cửa.

Một đối tượng nhảy sông định trốn chạy. Nhiều đối tượng bỏ chạy bị lực lượng Công an bắt giữ

Ngoài ra, sòng bạc này còn sử dụng nhiều đối tượng canh đường với nhiều lớp, khi các con bạc vào đánh bạc phải qua nhiều chốt kiểm tra, gây không ít khó khăn cho lực lượng Công an trong quá tình điều tra, triệt phá.

Qua những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra và lời khai của các đối tượng bị bắt, lực lượng Công an đã xác định được những đối tượng liên quan còn lẩn trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những đối tượng liên quan đến vụ án sớm đến Cơ quan Công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Qua vụ án trên là lời cảnh báo đối với những đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị phát hiện xử lý nghiêm theo pháp luật.

