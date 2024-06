Khởi tố 5 nữ, 1 nam đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Ngày 28/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Quan ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng (gồm 1 nam, 5 nữ) cùng trú trên địa bàn huyện Văn Quan để điều tra làm rõ về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng và tang vật vụ án tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 18/6/2024, Công an huyện Văn Quan nhận được đơn trình báo của người dân về việc phát hiện đối tượng Vi Thị Xim (SN 1971, trú tại thôn Còn Chuông, xã Tràng Phái) và đối tượng Nông Thị Nình (SN 1970, trú tại thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan) thường xuyên ghi số lô, số đề gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện đã tổ chức triển khai lực lượng, tiến hành xác minh. Quá trình điều tra, đã làm rõ các đối tượng Hoàng Thị Hiểu (SN 1970, trú tại thôn Nà Thòa, xã An Sơn); Vy Thị Hôn (SN 1972, trú tại thôn Thống Nhất, xã Tràng Phái) là người trực tiếp nhận ghi số lô, số đề từ những người chơi khác rồi tổng hợp kết quả gửi cho đối tượng Vi Thị Xim; còn hai đối tượng Hoàng Thị Thu Hoài (SN 1993) và Hoàng Văn Công, sinh năm 1984, (trú tại thôn Thống Nhất, xã Tràng Phái) là người trực triếp đánh các số lô, số đề cho Vi Thị Xim.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định đối tượng Vi Thị Xim thuê Nông Thị Nhình (SN 1970, trú tại thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn) ghi số lô, số đề của những người chơi thay cho Vi Thị Xim với tiền công là 100.000 đồng/ngày.

Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền đánh bạc theo hình thức ghi số lô, số đề của các đối tượng Vi Thị Xim, Hoàng Thị Hiểu, Vy Thị Hôn, Hoàng Thị Thu Hoài, Nông Thị Nhình, Hoàng Văn Công trong ngày 18/6/2024 với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Căn cứ tài liệu, hồ sơ vụ án, Công an huyện Văn Quan đã ra quyết định khởi tố đối với Vi Thị Xim, Hoàng Thị hiểu, Vy Thị hôn, Nông Thị Nình về hành vi tổ chức đánh bạc và khởi tố các đối tượng Hoàng Thị Thu Hoài, Hoàng Văn Công về hành vi đánh bạc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.