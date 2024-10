Bị bắt vì gửi clip nhạy cảm để làm nhục người yêu cũ

Trước đó, năm 2023, trong thời gian yêu nhau, Tú đã lén dùng điện thoại quay lại clip nhạy cảm giữa mình và bạn gái là L.T.T.H.



Đối tượng Lê Văn Tú (ảnh CA)

Sau khi chia tay và biết chị H. chuẩn bị cưới chồng, tháng 5/2024, Tú đã gửi clip này cho nhiều người trong gia đình H. và gia đình chồng sắp cưới của bạn gái cũ nhằm làm nhục H.



Bị làm nhục, nạn nhân đã tố cáo đến cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Phú Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tú.

Ngoài ra, Lê Văn Tú còn tạo lập nhiều tài khoản Facebook, đưa ra các thông tin giả về việc bán các phụ kiện mai hoa thung và trống múa lân để lừa đảo nhiều người ở các tỉnh, thành nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi các bị hại chuyển tiền, Tú đã chặn liên lạc.

