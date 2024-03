Cảnh giác lừa đảo mạo danh Công an yêu cầu đồng bộ VNeID

Khi người dân trả lời là bận không ra được ngay thì đối tượng sẽ hướng dẫn đồng bộ online theo hướng cài đặt phần mềm có logo VNeID, có yêu cầu khuôn mặt, vân tay và số điện thoại. Sau đó chúng sẽ tự động chiếm quyền kiểm soát điện thoại và thực hiện chuyển hết số tiền từ tài khoản đi (mặc dù không yêu cầu số tài khoản hay mã OTP).

Chỉ có 1 ứng dụng duy nhất là ứng dụng VNeID để kích hoạt định danh điện tử mức 2 Gần đây có một số đối tượng giả danh lực lượng Công an gọi điện cho người dân yêu cầu đăng ký định danh điện tử, sau đó gửi link cài đặt phần mềm. Đây là link cài đặt không chính thống, có dấu hiệu lừa đảo.



Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần lưu ý, nếu có thông báo liên quan lỗi định danh hoặc cần sửa đổi thông tin, hãy đến trực tiếp Công an phường nơi cư trú để làm việc. Không ấn vào các đường link tải phần mềm không rõ nguồn gốc, không đăng nhập các tài khoản cá nhân như tài khoản VNeID, tài khoản ngân hàng... vào phần mềm không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt VNeID từ nguồn ngoài, từ các đường link lạ; không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo, hiện nay Bộ Công an Việt Nam chỉ có một ứng dụng duy nhất để định danh và xác thực điện tử là “VNeID", ngoài ra không còn ứng dụng nào khác. Việc đăng ký định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đến cơ quan Công an thực hiện các thủ tục, do phải chụp ảnh, quét vân tay và không thể làm thay người khác.

Do đó, mọi hành vi gọi điện thoại, nhắn tin tự xưng là Công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNeID, khai báo thông tin đăng ký định danh điện tử đều là hành vi giả mạo, lừa đảo.

