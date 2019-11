Cấm biển, di dân, dừng tất cả cuộc họp khẩn trương ứng phó bão số 6

Đêm nay bão số 6 đổ bộ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa



Thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa cho biết, hiện bão số 6 đang ở cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo đến 19h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Nếu bão đi với tốc độ 10-15km/h thì khoảng 15-16 tiếng nữa (sau 22h ngày 10/11) sẽ đổ bộ vào đất liền với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng ảnh hưởng trực tiếp tập trung ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 6. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5-7m; biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh.

Từ chiều tối nay (10/11), trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm nay ở Gia Lai, Đắc Lắk gió giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 – 2,5m.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ nay đến ngày 12/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực: Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắc Nông, Lâm Đồng: 100-150mm; Bình Định đến Khánh Hòa: 200-300mm, cục bộ có nơi trên 300mm; Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc: 100-200mm.

Cảnh báo lũ, lũ quét , sạt lở đất, ngập lụt: Từ nay đến 12/11, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Nam Phú Yên, Nam Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên lên mức BĐ1-BĐ2, có sông lên trên BĐ2; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Bắc Phú Yên, Bắc Khánh Hòa lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên; riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi xung yếu.

Cấm biển, di dân, hoãn họp, khẩn trương ứng phó bão số 6

Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện/243.063 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của Bão.

Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị một số nước, vùng lãnh thổ tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.

Các Bộ Quốc Phòng, Giao thông vận tải, Công thương, Bộ NN và PTNT đã ban hành Công điện và văn bản chỉ đạo ứng phó với bão số 6; Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia ƯPSC&TKCN đã huy động hơn 250.000 cán bộ chiến sỹ, 2.300 phương tiện trực sẵn sàng ứng phó.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động sẵn sàng giúp dân sơ tán, cũng như chằng chống nhà cửa cho dân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số địa bàn xung yếu của địa phương trước khi bão số 6 đổ bộ. Ảnh: VGP

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công điện chỉ đạo ứng phó bão. Hiện các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận đã ban hành lệnh cấm ra khơi từ ngày 07-09/11; tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch cấm ra khơi vào ngày 10/11;

- Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học vào ngày 11/11;

Các địa phương đã lên kế hoạch di dời tổng cộng 44.503 hộ/ 181.188 người tại các khu vực nguy hiểm ven biển, trên đảo, các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất (Quảng Ngãi: 13.227 hộ/ 47.883 người; Bình Định: 14.456 hộ/ 68.006 người; Phú Yên: 8.904 hộ/ 31.601 người; Khánh Hòa: 7.916 hộ/ 33.698 người). Đến 6h sáng nay tỉnh Phú Yên đã di dời 152 hộ/693 người ở khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi trú tránh an toàn, chằng chéo 752 phương tiện và 200 nhà dân, 04 trường học; đưa 155 thuyền máy lên bờ; tỉnh Bình Định sơ tán dân khu vực trọng điểm, đặc biệt các hộ dân tại khu vực kè Nhơn Hải.

Tổng cục Phòng Chống thiển tai yêu cầu, khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả do bão số 5 để sẵn sàng ứng phó với bão số 6; Theo dõi sát tình hình mưa, bão và sẵn sàng triển khai ứng phó khi có mưa lũ lớn; Di dời, sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực ven biển, cửa sông, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm;

Kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, lồng bè thủy sản tại các khu neo đậu, tránh trú (kể cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch); chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực thường xảy ra sự cố; Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; các hoạt động du lịch, thăm dò, khai thác khoáng sản; Tổ chức kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, đặc biệt là các công trình hư hỏng, đang thi công và các hồ đã đầy nước, hồ nhỏ; Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là trên các tuyến đường ven biển, các cầu vượt biển, khu vực qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu; các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng khắc phục ngay khi có sự cố; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đưa tin kịp thời diễn biến của bão, mưa lũ để người dân biết, chủ động phòng tránh; Dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo ứng phó với bão...

* Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biễn bão số 6.