Cái kết bất ngờ vụ người phụ nữ cầm búa đập xe Mercedes-Benz 2 tỷ

Trưởng công an phường Tân Định cho hay, người phụ nữ dùng búa đập xe Mercedes-Benz giá khoảng 2 tỷ có tiền sử bệnh tâm thần. Trong khi đó, tài xế cũng có lỗi vì đỗ xe sai.

Mời quý độc giả xem video: Người phụ nữ dùng búa đập xe Mercedes-Benz gây xôn xao dư luận:

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tên M. dùng búa đập xe Mercedes-Benz gây xôn xao dư luận 2 ngày qua, trả lời báo VietNamNet, Trung tá Phan Thanh Hải, Trưởng Công an phường Tân Định, Quận 1, TP HCM cho biết, người phụ nữ này đã may mắn thoát kiện. Hai bên đã quyết định hòa giải, không khiếu kiện ra cơ quan công an.



Hình ảnh người phụ nữ dùng búa đập phá ô tô đậu trước cửa nhà (ảnh cắt từ clip). Theo Trung tá Hải, trước đó, chiếc xe sang này từng nhiều lần đậu trước cửa nhà người phụ nữ khiến bà này rất bức xúc. Hai bên đã nhiều lần lời qua tiếng lại.

Trưởng công an phường Tân Định cũng cho hay, người phụ nữ đập phá xe có tiền sử bệnh tâm thần. Ngoài ra, trên tuyến đường Lý Văn Phức, có biển cấm đỗ xe ngày lẻ, trong khi, chiếc xe bị đập phá đỗ trước cửa nhà dân vào ngày lẻ.

Trước đó, trả lời báo Dân trí, bà M. đã xác nhận sự việc dùng búa đập ô tô và cho biết đến thời điểm này, giữa bà và phía chủ xe đã gặp nhau để hòa giải, thỏa thuận đền bù.

Bà M. cho biết: “Sáng nay tôi và chủ xe đã gặp nhau để hòa giải, tôi thành thật xin lỗi về hành động nóng giận, không kiềm chế được bản thân”. Được biết, hoàn cảnh của bà M. rất khó khăn, hiện bà M. phải sống tạm trong căn nhà do Nhà nước quản lý.