Bị tố "phông bạt", Bivi Vũ tuyên bố bất ngờ khiến netizen "chấm hóng"

Theo đó, Bivi Vũ thừa nhận chuyện dùng hình ảnh người khác, sau đó ghép mặt bản thân vào và chỉnh sửa rồi đăng tải lên mạng xã hội. Bivi Vũ cũng cho biết thêm, lý do của việc làm này do cô đưa ra là ít chụp ảnh và cảm thấy không có quá nhiều khác biệt so với thực tế. Đồng thời, Bivi Vũ cho biết thêm những hình ảnh khoe túi xách đồ hiệu đang được nhiều trang mạng chia sẻ đã có từ 4-5 năm trước còn thời gian gần đây cô đã “ở ẩn”, nên chưa bao giờ có ý định khoe khoang hay cố tình phô trương. Chưa hết, Bivi Vũ cũng phủ nhận chuyện sống “phông bạt” gia thế. Nàng hot girl lai 2 dòng máu Việt - Ấn phân trần: “Gia đình mình có điều kiện thật hay không, điều này những người xung quanh ngoài đời đều biết rõ, nên mình không có gì phải che giấu hoặc làm màu”. Cuối cùng, Bivi Vũ gửi lời xin lỗi đến Hồng Thanh, cô chia sẻ: “Đây là lỗi của riêng mình, và mình xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về không hề liên quan gì đến anh Thanh. Mình xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và anh Hồng Thanh”. Bivi Vũ cũng gửi lời xin lỗi đến những cá nhân, tập thể chịu ảnh hưởng tiêu cực từ câu chuyện của cô, xin rút kinh nghiệm sâu sắc và khẳng định “sẽ không quay lại với mạng xã hội”. Netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều sau bài đăng đính chính thông tin và xin lỗi của Bivi Vũ, cho rằng cô chỉ lên tiếng khi bị phát hiện chứ chưa nhận ra mình sai khi sử dụng hình ảnh người khác. Bivi là hot girl lai hai dòng máu Việt - Ấn, cô thông thạo nhiều thứ tiếng và từng theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Harvard (Mỹ). Trên trang cá nhân, Bivi Vũ cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ghi lại cuộc sống sang chảnh với những chuyến đi du lịch, dùng hàng hiệu,... Tuy nhiên, những thông tin này là chính xác hay không thì chưa thể khẳng định ở thời điểm hiện tại.

