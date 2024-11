Những sự thật cực kỳ thú vị về giống chó nhỏ nhất thế giới

1. Chó nhỏ nhất thế giới. Chihuahua được công nhận là giống chó nhỏ nhất thế giới. Chúng thường chỉ nặng từ 1-3 kg và cao khoảng 15-23 cm. Ảnh: Pinterest. 2. Nguồn gốc từ Mexico. Chihuahua được cho là có nguồn gốc từ bang Chihuahua ở Mexico. Chúng được đặt tên theo địa phương này. Ảnh: Pinterest. 3. Lịch sử cổ đại. Chihuahua có liên hệ với giống chó cổ Techichi, được nuôi dưỡng bởi nền văn minh Toltec và Aztec từ thế kỷ 9. Ảnh: Pinterest. 4. Giống chó của giới hoàng gia châu Mỹ. Trong nền văn hóa Aztec, Chihuahua được coi là loài chó thiêng, thường tham gia vào các nghi lễ tôn giáo và được chôn cất cùng chủ nhân. Ảnh: Pinterest. 5. Bộ lông đa dạng. Chihuahua có hai loại lông: lông ngắn và lông dài, với đủ các màu sắc và họa tiết, từ đen, trắng, nâu, đến loang lổ. Ảnh: Pinterest. 6. Tuổi thọ cao. Chihuahua có tuổi thọ trung bình từ 12-20 năm, nằm trong số những giống chó sống lâu nhất. Ảnh: Pinterest. 7. Tính cách mạnh mẽ. Mặc dù nhỏ bé, Chihuahua lại có tính cách dũng cảm và tự tin, thường được miêu tả là "chú chó lớn trong cơ thể nhỏ". Ảnh: Pinterest. 8. Đôi mắt to tròn. Chihuahua có đôi mắt to tròn nổi bật, giúp chúng biểu lộ cảm xúc một cách rõ ràng và dễ thương. Ảnh: Pinterest. 9. Khả năng thích nghi tốt. Chúng dễ thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau, từ căn hộ nhỏ đến các ngôi nhà lớn. Ảnh: Pinterest. 10. Cần được giữ ấm. Do kích thước nhỏ và lớp lông mỏng, Chihuahua nhạy cảm với thời tiết lạnh. Chúng thường cần áo ấm trong mùa đông. Ảnh: Pinterest. 11. Tính bám dính chủ nhân. Chihuahua rất gắn bó với chủ, thường chọn một người để gắn bó nhất, mặc dù chúng có thể thân thiện với cả gia đình. Ảnh: Pinterest. 12. Dễ bị run. Chihuahua có xu hướng bị rung lắc (run) do cảm giác lạnh, sợ hãi hoặc quá phấn khích. Đây là một đặc điểm tự nhiên và thường không đáng lo ngại. Ảnh: Pinterest. 13. Cực kỳ thông minh. Chihuahua là giống chó thông minh, dễ huấn luyện và có khả năng học lệnh nhanh chóng. Ảnh: Pinterest. 14. Xuất hiện trong văn hóa đại chúng. Chihuahua trở nên cực kỳ nổi tiếng nhờ các bộ phim như Beverly Hills Chihuahua và quảng cáo của Taco Bell với câu slogan "Yo quiero Taco Bell!". Ảnh: Pinterest. 15. Tiếng sủa đặc trưng. Mặc dù nhỏ bé, Chihuahua có tiếng sủa lớn và vang, thường được coi là một "chuông báo động" tuyệt vời cho gia đình. Ảnh: Pinterest.

