Cả nước thắp nến tưởng niệm người mất vì COVID-19

Gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 23.000 người Việt Nam, trong đó TP HCM là hơn 17.000 người.



Để chia sẻ, động viên trước những mất mát to lớn của hàng chục nghìn gia đình đồng bào đã mất người thân, Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 sẽ được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức vào lúc 20h ngày 19/11.

Tối ngày 19/11, nhiều địa phương trên cả nước sẽ tắt đèn, thắp nến tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch COVID-19

Người dân TPHCM, Hà Nội tưởng niệm người mất vì COVID-19

Lễ tưởng niệm người tử vong vì COVID-19 diễn ra tối 19/11 ở Dinh Thống Nhất, TP HCM và Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Chiều 18/11, buổi tổng duyệt Lễ tưởng niệm đã diễn ra tại hai điểm cầu này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 truyền tải tinh thần biến đau thương thành hành động, khẳng định cam kết của người sống với những người đã mất là sẽ hành động tốt hơn trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM Võ Trọng Nam cho biết, tại điểm cầu TPHCM, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan tổ chức lễ tưởng niệm vào lúc 20h 00, ngày 19/11 tại Hội trường Thống Nhất, số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, các điểm cầu TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu sẽ cử hành nghi thức mặc niệm và thắp nến tưởng nhớ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và các đại biểu sẽ dâng hương, hoa tại hai điểm cầu. Xen kẽ chương trình, Ban tổ chức sẽ phát các phóng sự mang tên "Cuộc chiến sinh tử" và "Vượt lên đau thương" tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch, chia sẻ mất mát với những gia đình có người thân mất vì dịch bệnh, niềm tin bước vào giai đoạn bình thường mới.

Cùng với điểm cầu chính ở Dinh Thống Nhất, nhiều nơi ở TP HCM cũng làm lễ tưởng niệm. Chùa Pháp Hoa trên đường Trường Sa, quận 3, sẽ tổ chức thả hoa đăng, cầu siêu cho người đã khuất. Tại các Quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ tổ chức thực hiện thả đèn hoa đăng tại tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé vào lúc 20h35, ngày 19/11.

Thành phố cũng vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn cùng đánh chuông tưởng niệm vào lúc 20h30, ngày 19/11. Cùng thời điểm trên, vận động người dân tắt đèn, thắp nến tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Các tàu, thuyền, sà lan đang lưu đậu tại các khu vực cảng kéo còi tưởng niệm.

Bên cạnh đó, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tắt đèn và thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân… để tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Tại Hà Nội, Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại sân khấu đa năng, công viên Thống Nhất (ở phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Người dân Thủ đô được vận động tắt đèn và thắp nến lúc 20h30 tối cùng ngày.

Dự kiến có khoảng 300 đại biểu sẽ tham dự lễ tưởng niệm, gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương… Tại đây, một số hình ảnh, phóng sự về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ được trình chiếu, sau đó là phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đến 20h30, nghi thức tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong diễn ra.

Thành phố giao các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tắt đèn, thắp nến để tưởng niệm. Các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ...) được vận động đánh (thỉnh) chuông tưởng niệm vào 20h30 ngày 19/11. Trong thời gian tưởng niệm, thành phố dừng tất cả hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí.

Ngay trong chiều 18/11, công tác chuẩn bị những công đoạn cuối cho lễ tưởng niệm ở Công viên Thống Nhất được gấp rút hoàn thành. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm được yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định về 5K; đảm bảo đã tiêm đủ liều vắc xin, liều sau cùng tối thiểu phải đủ 14 ngày…

Nhiều tỉnh, thành thắp nến tưởng niệm người mất vì COVID-19

Hưởng ứng Chương trình lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19, Bình Dương sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm vào 20h ngày 19/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Các nghi thức tưởng niệm gồm Nghi thức mặc niệm, thắp hương, thắp nến, dâng hoa. Đồng thời, tại Chùa Hội An (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) sẽ tổ chức lễ cầu siêu và thắp 2.600 ngọn nến tưởng niệm. Tại Nhà thờ Thánh Giuse cũng tổ chức Lễ cầu nguyện và đổ chuông tưởng niệm; các chùa, nhà thờ, cơ sở thờ tự của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tổ chức các hoạt động tưởng niệm với nghi thức truyền thống của mỗi tôn giáo; các gia đình trên toàn tỉnh sẽ tắt điện, thắp hương, thắp nến tưởng niệm.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm. Tại các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương (nơi có nhiều người dân tử vong vì dịch bệnh COVID-19) có thể lựa chọn hình thức phù hợp để hưởng ứng lễ tưởng niệm; thăm hỏi, động viên thân nhân có người mắc COVID-19 tử vong.

Thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố về mục đích, ý nghĩa, tinh thần lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và tưởng niệm, tri ân cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã hy sinh vì dịch COVID-19. Các đơn vị, tổ chức các hoạt động tưởng niệm thiết thực, phù hợp. Đồng thời, dừng tổ chức và phát thanh, truyền hình các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm.

Tại tỉnh An Giang, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, đã có công văn gửi các tổ chức trực thuộc kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Nơi diễn ra lễ tưởng niệm chính tại An Giang là trụ sở của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, ở chùa Quảng Đức, đường Tôn Đức Thắng, TP Long Xuyên.

Tại tỉnh Kiên Giang, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã có văn bản kêu gọi đồng bào trong tỉnh hưởng ứng lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 . Nơi diễn ra nghi lễ chính sẽ tổ chức tại chùa Phật Quang ở TP Rạch Giá. Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết, đại lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 có ý nghĩa vô cùng to lớn, vừa an ủi, vừa nhắc nhớ về những đau thương, mất mát và những bài học kinh nghiệm vô giá trong ứng phó với đại dịch.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19: