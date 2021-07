Bùi Quang Huy Nhật Cường hối lộ Giám đốc Sở 300 triệu thế nào?

Trong vụ án xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 1 điều 281 BLHS năm 1999, với khung hình phạt cao nhất đến 5 năm tù.



Sáu bị can còn lại bị cáo buộc tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó nhiều người là cựu lãnh đạo và cán bộ thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, Sở KH&ĐT TP Hà Nội tổ chức đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Do được Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường nhờ vả, ông Chung đã chỉ đạo đình chỉ thầu không đúng thẩm quyền, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, nhằm tạo cơ hội cho Công ty Nhật Cường trúng thầu.

Việc làm của ông Chung cùng với sai phạm của các cán bộ thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội dẫn đến gói thầu không đạt được hiệu quả như mong muốn (chỉ có 45% tài liệu hồ sơ được đẩy lên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp). Cơ quan tố tụng xác định số tiền bị thiệt hại trong vụ án này là hơn 26 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo kết luận, quá trình thực hiện đấu thầu, bị can Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh) đã gửi mail cho Bùi Quang Huy và nhân viên của Nhật Cường để trao đổi về chi phí kinh doanh và chi phí biếu tặng sau mỗi đợt tạm ứng, thanh toán hợp đồng.

Nội dung email thể hiện Huy giao cho Tuấn lập bảng tổng hợp danh sách các cá nhân có ảnh hưởng tới dự án, dự kiến chi phí biếu tặng. Huy sẽ cầm tiền đi biếu Giám đốc sở, còn lại Phó giám đốc và các cá nhân khác sẽ do Tuấn giao dịch.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội) khai rằng trong quá trình thực hiện đấu thầu đã được ông Chung dùng số điện thoại cá nhân yêu cầu dừng gói thầu để áp dụng công nghệ mới.

Ông Tứ biết Công ty Nhật Cường là đối tác tin cậy, có quan hệ mật thiết với UBND TP nên nói với một đơn vị trúng thầu gói thầu năm 2015 "thông cảm cho sở và thôi tham gia gói thầu số hóa năm 2016 vì Chủ tịch UBND TP đã can thiệp rồi".

Thậm chí, dù biết rõ kết quả thí điểm số hóa của Công ty Nhật Cường không đạt yêu cầu nhưng ông Tứ vẫn chỉ đạo thuộc cấp can thiệp để tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu.

Hành vi của ông Tứ được xác định là lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái quy định pháp luật vào hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại hơn 18,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, ông Tứ còn khai dịp Tết 2017, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) có đến phòng làm việc của mình, biếu một chai rượu và 300 triệu đồng. Ông Tứ nhận thức sở dĩ Huy biếu mình số tiền này vì ông có tham gia chỉ đạo gói thầu. Do đây là số tiền hưởng lợi bất chính, bị can đã phối hợp cùng gia đình nộp lại.

Tương tự, ông Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội) cũng khai tại thời điểm ông Chung chỉ đạo dừng thầu thì ông không biết mục đích là để Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu. Khi được giao tổ chức thí điểm, sửa đổi hồ sơ mời thầu, ông nhận thức rõ những việc làm này là để tạo điều kiện cho Nhật Cường tham gia gói thầu.

Dịp Tết năm 2017, bị can Lê Duy Tuấn đến phòng làm việc biếu ông Học 100 triệu đồng. Bị can nhận thức đây là số tiền hưởng lợi bất chính nên đã nộp lại cho cơ quan điều tra.

Hai bị can khác là Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT) và Phạm Thị Kim Tuyến (cựu trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT) được xác định đã thỏa thuận, thông đồng với nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu không đúng, tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 26,5 tỷ đồng. Khi thực hiện gói thầu, bà Tuyến nhận từ bị can Tuấn 30 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá các bị can Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến và Phạm Thị Thu Hường thực hiện hành vi theo chỉ đạo của cấp trên. Nếu không có chỉ đạo của ông Chung, gói thầu số hóa năm 2016 vẫn được đấu thầu theo quy định, không xảy ra các sai phạm trên.

Quá trình tố tụng, các bị can Tứ và Học hợp tác tích cực, chủ động khai báo và nộp lại số tiền thu lợi bất chính giúp cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ án. Hai bị can này còn có tuổi cao, bị bệnh tim mạch và huyết áp.

Các bị can Tuyến và Hường chưa nộp lại số tiền bất chính nhưng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án giúp cơ quan điều tra nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ. Do đó, Bộ Công an đề nghị cơ quan truy tố, xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với 4 bị can.