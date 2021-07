Tin nóng 28/7: Thiếu nữ đang ngủ thì bị bạn lẻn vào phòng hiếp dâm

Thiếu nữ đang ngủ thì bị bạn lẻn vào phòng hiếp dâm: V.A.S (SN 2000, trú huyện Thuận Châu, Sơn La) biết V.T.Đ (SN 2003, trú cùng đị phương) say rượu và ngủ trong quán tạp hóa của gia đình, S. đã mở chốt cửa đột nhập rồi hiếp dâm nạn nhân. Ngày 28/7, S. bị Công an huyện Thuận Châu bắt khẩn cấp. "Ôm" tiền công ty "đổ" vào tài khoản game: Khi nhận tiền của khách, Lê Huỳnh Đức (SN 1999, ở Nam Định - là công nhân của một công ty ở Hoài Đức, Hà Nội) liền chuyển 14 triệu vào tài khoản chơi game nhưng bị thua hết. Sau đó, Đức đã bỏ trốn. Ngày 28/7, Đức bị Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội bắt tạm giam. Giả danh "Công an chìm" để lừa đảo xin việc: Văn Hữu Tưởng (43 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tự xưng mình tên Dũng, là "Công an chìm" khoe mình có mối quan hệ nên có thể xin được việc làm. Tưởng khi đang nhận tiền của một nạn nhân thì bị Công an bắt giữ. Ngày 28/7, CA Đà Nẵng cho biết đang điều tra, làm rõ. "Hotgirl" 22 tuổi bị bắt khi đang giao dịch 1.500 viên thuốc lắc: Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Lê Thị Bích Ngọc (22 tuổi, ở Hải Dương) và 2 đối tượng khác để điều tra hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Công an thu giữ 1.500 viên thuốc lắc của các đối tượng. Trước khi bị bắt, Ngọc bị Công an Hưng Yên truy nã về hành vi trên. Vờ mua điện thoại iPhone 12 Promax để cướp tài sản: Hàn Đức Long (SN 2001, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) vờ mua điện thoại iPhone 12 Promax. Sau khi anh H. giao hàng cho Long, lợi dụng sơ hở đối tượng đã cầm chiếc điện thoại rồi bỏ chạy tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Ngày 28/7, Công an quận Ba Đình cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý Long. Cụ ông bị ong vò vẽ trong vườn nhà đốt 30 mũi tử vong: Trưa 27/7, cụ ông M.V.K (86 tuổi, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) ra vườn nhà thì bị ong vò vẽ tấn công, đốt 30 mũi vào người. Dù được tích cực cứu chữa, nhưng do tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, đến chiều tối cùng ngày đã tử vong. Đăng tin "cấp thẻ đi đường có thu phí", thanh niên bị phạt 5 triệu: V.T.T. (SN 1992, ngụ phường 5, TP Cà Mau) đã đăng tải nội dung về việc UBND phường 5 cấp "thẻ ra đường" khi thật sự cần thiết cho gia đình, nhưng thu phí 90.000 đồng, kèm hình ảnh là "thẻ ra đường" khi thật sự cần thiết do UBND phường 5 cấp. Ngày 28/7, bị Thanh tra Sở Cà Mau xử phạt 5 triệu đồng. Bắt giam nguyên Bí thư Đảng ủy xã và cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất: Ngày 28/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giam Bùi Văn Lánh Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh và Nguyễn Văn Liều cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hải Hà do có vi phạm trong công tác giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hải Hà. >>>> Xem thêm video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

