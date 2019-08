Bức xúc “quan” thanh tra rõ luật nhưng cứ sai phạm tùm lum nóng dư luận

(Kiến Thức) - Ngoài vụ phó chánh Thanh tra Sở GTVT An Giang vừa bị cảnh cáo do xin giúp xe vi phạm còn nạt nộ cán bộ, thời gian qua, hàng loạt sai phạm của nhiều cán bộ thanh tra gây bức xúc dư luận.

Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT bị kỷ luật vì xin xe vi phạm



Ngày 18/8, lãnh đạo Sở GTVT An Giang cho biết, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Vũ Văn Nhượng - phó chánh Thanh tra Sở GTVT An Giang.

Trước đó, ông Vũ Văn Nhượng bị một số cán bộ thanh tra gửi đơn tố việc ông Nhượng gọi điện xin xe với thái độ nạt nộ các cán bộ Đội thanh tra giao thông ở huyện Châu Thành khi đội bắt giữ xe khách HC. Ngoài vụ việc này, ông Nhượng cũng thường xuyên xuyên xin "bỏ qua" cho các xe vi phạm và có thái độ "không tốt" với các cán bộ dẫn đến sự bức xúc.

Lãnh đạo Sở GTVT An Giang cho biết, Sở đã họp ban giám đốc Sở GTVT để thi hành kỷ luật mức độ tương xứng với kỷ luật bên Đảng. Chủ trương là sẽ đưa ông Nhượng ra khỏi TTGT và điều chuyển về văn phòng Sở.

Trụ sở Sở GTVT tỉnh An Giang.

Tự ý đi du lịch nước ngoài, Phó Chánh Thanh tra tỉnh khiến dư luận bức xúc

Vào tháng 5/2019, vụ việc ông Nguyễn Văn Thắng - phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang tự ý đi du lịch Thái Lan dù Tỉnh ủy Hậu Giang không chủ trương cho cán bộ, lãnh đạo quản lý đi du lịch nước ngoài khiến dư luận xôn xao.

Trao đổi với báo chí thời điểm đó, ông Lưu Ngọc Đông - chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang cho biết, ông Nguyễn Văn Thắng có xin nghỉ phép di du lịch Thái Lan, ông đã có văn bản gởi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, sau đó, Thường vụ tỉnh ủy có công văn trả lời cho biết, căn cứ Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21-1-2015 của Ban chấp hành trung ương và Quy chế 05-QC/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang, thường trực Tỉnh ủy không chủ trương cho cán bộ, lãnh đạo quản lý đi du lịch nước ngoài. Sau đó, ông Nguyễn Văn Thắng đã tự ý đi Thái Lan từ ngày 16 và về ngày 19/4.

Dù việc đi du lịch của ông Thắng là tự túc nhưng việc tự ý đi nước ngoài đã vi phạm quy chế, không chấp hành chủ trương của Đảng.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Gần 100 thanh tra xây dựng ở Hà Nội bị kỷ luật

Tại phiên giải trình về công tác quản lý trật tư xây dựng từ năm 2016 đến nay do HĐND Hà Nội tổ chức ngày 25/3/2019, báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, trong thời gian qua Hà Nội đã xử lý 98 cán bộ, công chức và các lao động hợp đồng thuộc lực lượng thanh tra xây dựng do có liên quan đến các sai phạm xây dựng.

Trong đó có 72 trường hợp bị khiển trách, 16 trường hợp bị cảnh cáo, ba trường hợp bị hạ bậc lương, hai trường hợp bị giáng chức, năm trường hợp bị buộc thôi việc.

Trong số 98 trường hợp bị áp dụng các hình thức kỷ luận trên có 20 trường hợp là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, trong đó có hai phó Chánh thanh tra, bảy trưởng phòng/đội trưởng, 11 phó phòng/đội phó.

300 cán bộ, thanh tra xây dựng tại TP.HCM bị xử lý kỷ luật Tại hội nghị Xây dựng đề án tổng thể các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM, tổ chức sáng 30/7/2019, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM đã đưa ra số liệu cho biết, 300 cán bộ, công chức thanh tra xây dựng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc trong những năm gần đây. Theo đó, trong số những cán bộ, công chức thanh tra bị kỷ luật chỉ có một trường hợp bị phát hiện xử lý hành vi tham nhũng và bị xử 1 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, tham nhũng trong lĩnh vực trật tự xây dựng rất khó phát hiện vì cả người đưa lẫn người nhận đều có lợi nên không ai phơi bày. Mặt khác, số tiền tham nhũng thường không lớn, đa số là "tham nhũng vặt" chỉ vài trăm ngàn hoặc vài triệu đồng nên việc tố cáo của người dân và sự vào cuộc của cơ quan phòng chống tham nhũng chưa kịp thời, hành vi tham nhũng ngày càng sinh sôi.

Khởi tố 3 thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nhận hối lộ

Ngày 18/6, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về tội Nhận hối lộ gồm trưởng đoàn Nguyễn Thị Kim Anh (Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng - Thanh tra Bộ Xây dựng) và 2 thành viên trong đoàn là Đặng Hải Anh và Nguyễn Thuỳ Linh.

Tháng 4/2019, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký quyết định về việc thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Đoàn thanh tra gồm bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn; bà Lưu Vân Oanh (Phó trưởng phòng, Phó trưởng đoàn); bà Nguyễn Thị Kim Liên (thanh tra viên chính, thành viên); bà Ứng Thị Phương Hiền (thanh tra viên, thành viên); ông Đặng Hải Anh và bà Nguyễn Thùy Linh, đều là thành viên.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố do nhận hối lộ.

Tuy nhiên, đầu tháng 6/2019, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được nhiều đơn tố cáo việc đoàn thanh tra ép các doanh nghiệp, UBND các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường phải đưa tiền để được xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thành lập tổ công tác để điều tra xác minh.

Ngày 12/6, tại Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Tường, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang cán bộ thanh tra Đặng Hải Anh nhận 90 triệu đồng của một lãnh đạo công ty tư nhân. Khi bị bắt, Đặng Hải Anh thừa nhận đã nhận tiền của doanh nghiệp để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà đơn vị thi công trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã được nghiệm thu, thanh toán.

Cùng ngày, tại UBND huyện Vĩnh Tường, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Anh nhận 68 triệu đồng của kế toán UBND xã Tân Tiến để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà UBND xã Tân Tiến là chủ đầu tư và nhận 91,5 triệu đồng của một công chức tài chính kế toán của UBND thị trấn Thổ Tang.

Sau khi bị bắt, các cán bộ thanh tra đã thừa nhận hành vi. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thu giữ nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, 335 triệu đồng trong tủ do Nguyễn Thị Kim Anh quản lý.

Miễn nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương do dung bằng giả

Đầu năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Trọng Điều, phó chánh thanh tra tỉnh Hải Dương, do dùng bằng đại học giả.

Ngày 1/8/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã ra thông báo kết luận kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và công bố Quyết định thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Trọng Điều, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương với hình thức cách chức Đảng ủy viên của ông Nguyễn Trọng Điều.

Ông Nguyễn Trọng Điều, cựu Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương, ông Nguyễn Trọng Điều - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương đã sử dụng bằng tốt nghiệp đại học không hợp pháp trong việc kê khai hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ, công chức để được tổ chức Đảng, cơ quan Thanh tra tỉnh tuyển dụng, học tập nâng cao trình độ, chuyển ngạch, nâng bậc lương và xem xét công tác cán bộ đối với bản thân; vi phạm Điểm a, khoản 2, Điều 21, Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Phó chánh thanh tra giao thông nhận hối lộ lĩnh án 7 năm tù

Ngày 23/11/2017, TAND Đắk Nông vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ phó chánh thanh tra giao thông tỉnh Đắk Nông – Lê Đình Trọng nhận hối lộ, tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù. Ngoài ra, Nguyễn Trọng Toàn (37 tuổi, trú TP.HCM) bị xử tội đưa hối lộ với mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Tại phiên tòa, bị cáo Toàn khai nhận, bản thân biết rõ bị cáo Trọng có thẩm quyền xử lý về tải trọng trong địa giới hành chính tỉnh Đắk Nông.

Hai bị cáo Trọng (trái) và Toàn (phải) tại phiên tòa sáng 23/11/2017. Ảnh: LĐ.

Do biết xe của mình nhiều lần không bị kiểm tra tải trọng nên Toàn tiếp tục nhờ người chuyển vào tài khoản của Trọng số tiền 5 triệu đồng để trả ơn. Đến ngày 15/5/2014, theo yêu cầu của Trọng, Toàn tiếp tục nhờ vợ chuyển 15 triệu đồng cho Trọng.