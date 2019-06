Biết gì về Trưởng đoàn Thanh tra xây dựng mới được điều lên Vĩnh Phúc?

Bà Kim Anh từng được khen thưởng trước khi bị bắt

Tháng 6/2015, bà Nguyễn Thị Kim Anh khi đó là Thanh tra viên Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn thư được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng bằng khen cùng 25 cá nhân khác vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2014.

Ngày 18/6/2019, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Bộ Xây dựng; khởi tố bị can ông Đặng Hải Anh, chuyên viên phòng thanh tra xây dựng 2 và bà Nguyễn Thùy Linh, cán bộ phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra để điều tra về hành vi nhận hối lộ.