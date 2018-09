Bốn sinh viên trường CĐ Cảnh sát liên quan vụ nam thanh niên tử vong

Liên quan đến thông tin nghi mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên bị 4 thanh niên đuổi đánh khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy và lao vào tấm kính cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM tử vong, sáng nay 20/9, trao đổi với PV, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 đã có những thông tin ban đầu về vụ việc, và xác nhận 4 thanh niên nói trên đang là sinh viên của trường. Anh Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì thương tích quá nặng.

Theo Ban giám hiệu trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2, tối 18/9, 4 sinh viên của trường đang đi bộ trên đường Nguyễn Văn Tăng để về trường (cơ sở 2, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9). Khi còn cách cổng trường vài trăm mét thì xảy ra “hiểu lầm” với đôi trai gái đang giận nhau, dừng xe ven đường. Do thấy nhóm người này đông nên người thanh niên (sau đó được xác định là nạn nhân Trương Phan Phát Tài) sợ bị đánh hội đồng nên bỏ chạy qua bên kia đường, chạy thẳng vào một cửa hàng thời trang. Do quá hoảng loạn nên anh Tài va vào tấm kính trong suốt của cửa hiệu thời trang. Nạn nhân bị thương nặng vì bị nhiều mảnh kính vỡ cắt khắp cơ thể và tử vong sau đó.

Lãnh đạo nhà trường cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT làm rõ nên chưa thể đưa ra kết luận gì.

Trong khi đó, trao đổi với PV Kiến Thức, chị O. (vợ sắp cưới của nạn nhân Tài) cho biết chị và anh Tài chỉ còn vài ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới. Đêm 18/9, khi đang đi trên đường Nguyễn Văn Tăng thì chị O. đòi xuống xe vì giận anh Tài.

“Lúc đó nhóm khoảng 4 – 5 thanh niên đi bộ ngang, buông lời chọc ghẹo tôi nên anh Tài bực tức lao xe máy vào nhóm người này và bị té ngã”, chị O. kể lại.

Theo chị O. thì chị tưởng nhóm người này đến để đỡ nhưng không ngờ họ lao vào đánh túi bụi anh Tài, mặc cho chị can ngăn và kêu la cầu cứu. Cũng theo chị O. thì do quá hoảng sợ, chồng sắp cưới của mình đã bỏ chạy vào cửa hàng ven đường để trốn. Do tấm kính cửa hàng trong suốt nên anh Tài không biết đã lao vào khiến tấm kính vỡ nát. Nạn nhân bị các mảnh vỡ cắt gây thương tích trầm trọng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết anh Trương Phan Phát Tài (25 tuổi, ngụ quận 9) chỉ còn vài ngày nữa là cưới vợ thì xảy ra vụ việc đau lòng. Hiện thi thể anh Tài đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.