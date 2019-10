Bóc trần 3 “sự lừa dối” Asanzo - CEO Tam đang “mụ mị” người tiêu dùng Việt

Mới đây, ngày 28/10, tại Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia (Ban 389) đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành về kết quả kiểm tra, xác minh các nghi vấn sai phạm liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo.



Đáng chú ý, đại diện Tổng Cục Hải quan cho biết, trong kết luận của đơn vị này đã chỉ rõ Công ty CP Tập đoàn Asanzo và nhãn hiệu Asanzo đã có 3 vi phạm giả mạo nhãn hiệu, lừa dối người tiêu dùng khi quảng cáo không đúng sự thật, trốn thuế và có dấu hiệu giả mạo xuất xứ hàng hoá.

Giả mạo nhãn hiệu, lừa dối người tiêu dùng

Ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, quy trình lắp ráp một số sản phẩm của Asanzo không đúng như quảng cáo. Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo có 12 dãy bàn với chiều dài khoảng 30m, mỗi bàn 8 người làm việc để lắp ráp thủ công bằng cách bắt vít, không lắp cấu hình chính. Dãy bàn này vừa lắp tivi, vừa lắp điều hòa nhiệt độ...

Bên cạnh đó, việc Asanzo sử dụng cụm từ “Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản” cho một số sản phẩm, cơ quan điều tra xác định các thông tin quảng cáo không đúng với thực tế.

Cụ thể, theo điều tra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo đã ký hợp đồng dịch vụ số TA-AS24/2017 ngày 24/1/2017 với Công ty Sharp – Roxy (Hồng Kông LTD) tại Việt Nam để được cung cấp những phần mềm và chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, trong hợp đồng cũng đề cập nội dung chuyển giao công nghệ lắp ráp chi tiết bằng video và thực hành trên mỗi phần của tivi. Nhưng từ khi ký hợp đồng đến hiện tại, công ty vẫn chưa thanh toán dịch vụ như trong hợp đồng đã ký kết do chưa xin được xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chuyển giao công nghệ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành.

Mới đây, Công ty Sharp Việt Nam đã có đơn tố cáo hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” của Công ty Cổ phần tập đoàn Asanzo đến Công an TPHCM, cơ quan an ninh Bộ Công an.

Qua xác minh của với đối tác nước ngoài, cơ quan hải quan nhận thấy kết quả trùng với xác nhận của đại diện Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam

Về danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định không nhận được và không xử lý bất kỳ hồ sơ nào đăng ký chuyển giao công nghệ liên quan đến Công ty Cổ phần tập đoàn Asanzo và các công ty có liên quan.

Hội Doanh nghiệp cũng xác nhận việc tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo.

Có dấu hiệu vi phạm trốn thuế, sở hữu trí tuệ

Thông tin về vấn đề thuế của Asanzo, ông Mai Xuân Thành cho biết, đại diện Cục Thuế TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, mã số thuế: 0314074316, địa chỉ: Phòng 903, tầng 9, Toà nhà Flemington Tower, 182 Lê Đại hành, Quận 11, TPHCM đến Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC-03) - Công an TPHCM để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các vi phạm được xác định ban đầu gồm, khai thuế giá trị gia tăng không đúng quy định; kê khai chi phí được trừ không đúng quy định; không xuất hóa đơn; không nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt; ghi đầu vào của mặt hàng điều hòa không đúng thực tế.

Ngoài ra, Asanzo còn bị xử phạt với tình tiết tăng nặng do có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm. Tổng số tiền phạt, truy thu, chậm nộp của Asanzo ước tính là khoảng 47,6 tỷ đồng. Trong số đó, truy thu thuế giá trị gia tăng là 21,3 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 7,7 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 10,3 tỷ đồng, số tiền chậm nộp là 1,6 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính về thuế là 5,4 tỷ đồng...

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng cho biết, Asanzo cũng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cụ thể, qua kiểm tra 14 container khai báo hàng hóa nhập khẩu mang nhãn hiệu Asanzo (Công ty TNHH đầu tư sản xuất Phương Nguyên Asanzo và Công ty TNHH Đầu thư thương mại Việt Tài), xác định, hàng hóa nhập khẩu gồm: Máy làm mát, lò nướng thủy tinh, lò nướng điện nguyên chiếc, xuất xứ “Made in China”, thể hiện bằng cách dán trực tiếp trên bao bì.

Kết quả giám định tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, xác định dấu hiệu “Asanzo và hình” gắn trên sản phẩm và bao bì máy làm mát là yếu tố xâm phạm bản quyền. Nhãn hàng Asanzo, hình đã vi phạm sở hữu công nghiệp đối với nhãn hàng Asanzo, hình đã được đăng ký sử dụng với Cục Sở hữu trí tuệ.

Cơ quan điều tra xác định, Cty TNHH đầu tư sản xuất Phương Nguyên Asanzo nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu Asanzo từ Trung Quốc về Việt Nam là hành vi nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ…

Từng tổ chức họp báo "minh oan", nhưng đến nay, Asanzo đã bị các cơ quan chức năng chỉ ra nhiều dấu hiệu vi phạm.

Cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc, làm rõ trách nhiệm

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương cho biết, việc cấp giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao cho tập đoàn Asanzo là trách nhiệm của Hội Doanh nghiệp chất lượng cao TPHCM, không phải của Bộ này.

Đối với hàng hóa xuất khẩu của Asanzo, Bộ Công Thương nhận định, với kết quả kiểm tra đạt được, tập đoàn này đã vi phạm những quy định về quản lý ngoại thương.

Với hàng hóa lắp ráp, tiêu thụ, lưu thông trong nước, Bộ Công Thương cho biết hiện chưa có quy định cụ thể nên rất khó để kết luận. Bộ này cho biết đang xây dựng Thông tư về ghi nhãn hàng hóa “made in Vietnam”.

Theo bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm xác nhận chứng từ thương mại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết đến nay, VCCI chưa tiếp nhận được hồ sơ khai báo tư nhân của tập đoàn Asanzo, tức Asanzo chưa đến VCCI để đăng ký.

Đại diện VCCI khẳng định đơn vị này chưa có thông tin và chưa cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O cho Asanzo xuất hàng đi nước ngoài.

“Trước thông tin dư luận, Asanzo đã gửi văn bản đến VCCI. Sau đó, VCCI có thành lập nhóm công tác làm việc với Asanzo nhằm trao đổi thông tin, phía Asanzo đưa ra quan điểm về vấn đề này, tuy nhiên thực tế, VCCI chưa tiếp xúc với bộ hồ sơ của công ty này”, bà Hương nói.

Bà Hương cho rằng con số hàm lượng giá trị gia tăng 98% nhập khẩu, 2% sản xuất trong nước mà Tổng cục Hải quan đưa ra cần phải được làm rõ là của tất cả sản phẩm hay chỉ một số mặt hàng cụ thể.

“Nếu áp dụng với hàng hóa xuất khẩu, sản phẩm với hàm lượng giá trị gia tăng như trên không vượt qua công đoạn gia công đơn giản. Cụ thể với một chiếc TV, sản phẩm này không được xét thành hàng “made in Vietnam". Còn với hàng sản xuất, lưu thông tại Việt Nam thì chưa có quy định cụ thể”, bà Hương nói.

Ông Lại Anh Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao lưu ý, việc xác định công ty tội hay không cần phải có cơ quan điều tra vào cuộc để có kết quả thấu đáo.

Theo đó, ông Lại Anh Tuấn đồng tình với việc Asanzo có dấu hiệu giả mạo xuất xứ hàng hóa trong nước và xuất đi nước ngoài, có dấu hiệu vi phạm nhãn mác sở hữu công nghiệp.

Tuy nhiên, vị này nhấn mạnh Asanzo chỉ có dấu hiệu trốn thuế, chứ chưa đủ căn cứ xác định các công ty thuộc Asanzo có phạm tội hay không. Hiện tại, doanh nghiệp này mới có dấu hiệu về không xuất hóa đơn bán hàng, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng hóa đơn có giá trị ghi cao hơn thực tế.

“Chưa đủ căn cứ xác định các công ty có phạm tội hay không. Vấn đề này phải có cơ quan điều tra vào cuộc để có kết quả thấu đáo. Ngay cả ý kiến nói các công ty trong Asanzo khai báo mua bán rất nhiều hàng hóa, nhưng có khi việc khai báo chỉ nhằm mục đích nâng cao giá trị hình ảnh, việc mua bán chưa chắc đã nhiều. Việc khai báo đó cũng cần cơ quan điều tra”, ông Lại Anh Tuấn nói.

Trước đó, ngày 24/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 3 Bộ Công an, Công Thương và Tài chính làm rõ phản ánh của báo chí về vụ việc Asanzo, báo cáo trước ngày 30/7.

Đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết luận cuối cùng về vụ việc. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, yêu cầu ngày 30/10 tới, cơ quan chức năng sẽ có công bố kết luận cuối cùng về vụ việc Asanzo.