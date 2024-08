Bộ xương khô dưới nền công trình phụ tố kẻ sát nhân bí ẩn

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 12/2004, vợ chồng ông Trần Bá Khanh (chủ nhân số nhà 50, tổ 64 phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) đến Công an quận Đống Đa để trình báo một vụ việc ghê rợn xảy ra tại chính ngôi nhà của hai ông bà. Số là, đường ống thoát nước của ngôi nhà bị xuống cấp, phải thuê thợ sửa. Đường ống nước và công trình phụ vốn được thiết kế để đi theo ngõ chính. Nhưng, con trai của ông bà là anh Dũng lại nằng nặc đòi phải sửa theo lối ngõ phụ (?!). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một điểm nữa là nền khu công trình phụ của căn nhà vốn chỉ được lát bằng gạch hoa, song sau khi cho thuê một thời gian thì đã được trải xi măng cẩn thận, sạch sẽ? Khi hai người thợ đào được khoảng 30cm ở khu vực công trình phụ, bỗng phát hiện thấy một số xương giống như là xương ngón tay. Đào rộng ra chừng vài chục phân nữa thì cả một bộ hài cốt còn nguyên vẹn lộ ra. Hốt hoảng, họ vội báo ngay cho chủ nhà. Cả gia đình tá hoả lên cơ quan Công an trình báo. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội điều tra trọng án (Đội 9) Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an quận Đống Đa đã khẩn trương tổ chức tiến hành điều tra. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy, dưới tấm bê tông là khoảng rỗng có kích thước 0,4mx1,23m sâu khoảng 32cm, có một hài cốt nguyên vẹn trong tư thế nằm ngửa, tay chân duỗi, ngoài có áo sơ mi cộc tay, quần âu màu đen, toàn bộ quần áo dính bùn, đất bẩn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong túi quần còn một chiếc ví có giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Vũ Xuân Trường (SN 1946, trú tại 28B19 tập thể Kim Liên) cùng 170.000 đồng. Cũng qua khám nghiệm, lực lượng điều tra phát hiện phía sau não bộ của hài cốt có một vết nứt, nghi là do ngoại lực. Qua công tác rà soát, cơ quan Công an có thông tin từ ngày 20/7/2002, người nhà của ông Vũ Xuân Trường đã trình báo chính quyền về sự mất tích bí ẩn của ông. Theo đó, nạn nhân ra khỏi nhà lúc 23h ngày 17/7/2002, khi đi mang theo một xe máy Honda Dream Thái màu nho BKS 31M7-912. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy: Mẩu xương của bộ hài cốt trùng khớp kiểu gene với mẫu tóc của bà Vũ Thị Thu (chị ruột ông Vũ Xuân Trường)! Cũng theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, trên xương sọ của ông Trường có vết tổn thương, nhiều khả năng ông Trường tử vong do chấn thương sọ não, thời gian chết khoảng hơn 24 tháng. Kẻ tình nghi số một là đối tượng từng sống tại căn nhà số 50, thời điểm ông Trường bị mất tích. Đó là Trần Thanh Tùng (SN 1975, đăng ký thường trú tại tổ 4, khu 1, phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thông tin từ một người bạn gái cũ của ông Trường, bà Y. cho biết, có lần bà đã gặp một thanh niên trẻ (mà ông Trường gọi là con nuôi). Theo miêu tả của bà Y. người này rất giống với đối tượng Tùng. Ngoài ra, một số nhân chứng tại khu vực cho biết, trước và sau ngày xảy ra vụ án, họ vẫn thấy Tùng ra vào ngôi nhà trên. Ngày 20/12/2004, Các trinh sát đã tiếp cận nhà riêng của Trần Thanh Tùng tại Quảng Ninh. Tại cơ quan điều tra chỉ sau một vài câu hỏi, Tùng đã buộc phải khai nhận tội ác man rợ của hắn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Năm 1997, Tùng từ Quảng Ninh lên Hà Nội làm thợ hàn và thuê ngôi nhà của gia đình ông Khanh. Cũng tại Hà Nội, Tùng nhanh chóng kết thân với ông Vũ Xuân Trường, người làm cùng công ty với Tùng và được ông Trường nhận là “con nuôi”. Một năm sau, cả hai rời công ty nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân tình. (Ảnh minh họa, nguồn TTXVN) Khoảng 23h30 ngày 17/7/2002, ông Trường đến chỗ Tùng chơi thì phát hiện con nuôi mình đang chuẩn bị sử dụng heroin. Ông Trường giằng lấy gói ma túy, không cho Tùng sử dụng và lựa lời khuyên giải. Đáp lại ý tốt này, Tùng gay gắt đòi ông Trường trả “thuốc”. Dùng lời nói không được, Tùng quyết định dùng vũ lực để cướp lại ma túy. Nhân lúc ông Trường sơ ý, Tùng dùng chốt cài cửa là một thanh sắt phi 16 dài khoảng 40cm đập mạnh vào gáy ông Trường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi sát hại bố nuôi, Tùng đã lấy đi 1 đồng hồ đeo tay trị giá 500.000 đồng, một ĐTDĐ, một chùm chìa khóa, 1 triệu đồng trong ví và giấu chiếc xe Dream của ông Trường vào nhà. Nhằm phi tang tội ác, Tùng cậy gạch lát nền, đào một hố cho vừa xác ông Trường vào rồi lấp đất kín lên. Hôm sau, Tùng mua 15kg ximăng, đổ bê tông lên mặt hố chôn xác, rải một lớp nilon lên rồi xếp gạch lát nền lại như cũ. Vài hôm sau, Tùng đem chiếc điện thoại di động và chiếc xe máy đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài. Tùng lấy chùm chìa khóa để mở cửa vào nhà ông Trường hai lần, một lần lấy trộm đầu đĩa đi bán được 1 triệu đồng, lần thứ hai thì bị cháu ruột ông Trường phát hiện và đòi lại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi đã hạ sát cha nuôi rồi chôn xuống nền khu vệ sinh, Tùng vẫn hàng ngày đi về, ăn ngủ tại ngôi nhà như không có chuyện gì xảy ra. Đến cuối tháng 10/2002, chủ nhà phát hiện Tùng sử dụng ma túy nên đã tống cổ hắn đi. Tùng đành trở về Quảng Ninh. Khi bị bắt, Tùng đã cưới vợ và có con 6 tháng tuổi. Ngày 16/8/2005, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử vụ án giết người cướp tài sản của Trần Thanh Tùng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tùng tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản" - hình phạt tổng hợp là tử hình. Người vợ trẻ của Tùng đã ngất ngay khi án tử hình được tuyên.

