Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Môi trường khu Rạng Đông an toàn, vì sao phải tẩy độc?

(Kiến Thức) - Trong khi công tác tẩy độc đang được tiến hành thì Bộ trưởng TN&MT công bố thông tin bất ngờ: “Môi trường bên ngoài nhà máy Rạng Đông đã ở ngưỡng an toàn”. Lẽ thường đó là một tin vui, vì sao người dân vẫn hoang mang, lo lắng?

“Hiện tại chất lượng không khí, môi trường bên ngoài nhà máy Rạng Đông đã ở ngưỡng an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế” - Thông tin trên được Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà chia sẻ với các đại biểu quốc tế về môi trường xung quanh Nhà máy Rạng Đông tại Hội thảo tham vấn đối tác quốc tế về các định hướng chính sách lớn trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường sáng 12/9 khiến nhiều người bất ngờ.

Càng bất ngờ hơn nữa, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, sự cố cháy Công ty Rạng Đông được xác định ở quy mô cấp cơ sở, phạm vi ô nhiễm mang tính chất cục bộ tại khu vực nhà máy.

Bởi cùng tại thời điểm này tại Công ty Rạng Đông, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Binh chủng Hóa học đã cử gần 200 cán bộ cùng phương tiện máy móc thực hiện tẩy độc xử lý sự cố môi trường này.

Dư luận đặt câu hỏi, môi trường khu vực ngoài nhà máy Rạng Đông đã thật sự an toàn như lời Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa phát biểu hay không? Bởi chỉ cách đây 8 ngày, tại cuộc họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã công bố một thông tin gây choáng váng khi lượng thủy ngân phát tán ra môi trường từ 15,1 đến 27,2 kg, chưa kể một số chất độc khác cũng từ đám cháy phát tán ra môi trường.

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà.

Mới đây, chính Bộ TN&MT cũng đã công bố một thông tin gây sốc khi 480.000 bóng đèn huỳnh quang của công ty Rạng Đông bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng. Phạm vi có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người dân trong bán kính khoảng 500m tính từ hàng rào của kho bị cháy.

Không ai có thể lý giải hàng chục kg thủy ngân được phát tán ra môi trường ấy đã “bốc hơi” đi đâu mà chỉ sau hơn 10 ngày xảy ra vụ cháy, môi trường bên ngoài nhà máy Rạng Đông đã ở ngưỡng an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

Bởi công tác tiến hành tẩy độc mới được tiến hành trong sáng ngày 12/9, cùng với thời điểm Bộ trưởng TN&MT công bố thông tin môi trường an toàn. Hay nhờ những cơn mưa lớn đã “tẩy rửa” những hóa chất độc hại được phát tán khi vụ cháy xảy ra ấy để chưa cần làm gì, môi trường từ lúc được cảnh báo có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong bán kính 500 mét bất ngờ ở ngưỡng an toàn.

Dư luận cũng đặt ra câu hỏi, môi trường đã ở ngưỡng an toàn thì vì sao vẫn phải tẩy độc?

Chính sự bất nhất ngay từ đầu trong việc công bố thông tin giữa các cơ quan, đơn vị chức năng khiến cho người dân ngày càng hoang mang không biết đặt niềm tin vào đâu.

Môi trường an toàn – đó thực sự là một tin vui với người dân quanh khu vực. Vì lo lắng, hoang mang nguy cơ nhiễm độc thủy ngân, hàng nghìn người đã sống thấp thỏm trong suốt thời gian qua, họ kéo đến các cơ sở y tế để khám bệnh, mang con cái rời nhà đi tránh chất độc hại, đóng cửa hàng kinh doanh, thậm chí rao bán đất... Sau tất cả những nỗi lo lắng ấy là sự thở phào nhẹ nhõm khi từ Sở TN&MT đến Bộ TN&MT mới đây đều công bố thông tin cho rằng, môi trường đã ở ngưỡng an toàn.

Nhưng thực tế, dù Bộ trưởng Bộ TN&MT đã công bố một tin vui như thế nhưng nỗi lo lắng, hoang mang của người dân vẫn chưa vơi bớt, bởi thời gian qua họ đã tiếp nhận quá nhiều những thông tin trái chiều, thậm chí mâu thuẫn ở việc an toàn hay không an toàn.

Niềm tin của người dân có lẽ được củng cố khi chính Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết gia đình ông cũng sinh sống ở bán kính 500m và bản thân ông hoàn toàn yên tâm. Bộ trưởng còn đưa ra thông tin rất thuyết phục để minh chứng cho việc môi trường đã ở ngưỡng an toàn khi cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ ngành liên quan bằng mọi biện pháp đã kiểm soát tình hình. Cơ quan môi trường liên tục quan trắc môi trường chất lượng không khí.

Trao đổi với PV Kiến Thức, đại biểu quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc nói môi trường bên ngoài nhà máy Rạng Đông đã ở ngưỡng an toàn là chuyện của Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

“Vụ cháy Công ty Rạng Đông đã thải ra thủy ngân và các chất độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh. Sau khi vụ cháy xảy ra, Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường đã vào cuộc rất quyết liệt, đồng thời họ cũng phản bác thông tin từ UBND quận Thanh Xuân khi quận này nói môi trường an toàn.

Lực lượng quân đội tiến hành tẩy độc tại Nhà máy Rạng Đông.

Việc Bộ trưởng công bố môi trường ở ngưỡng an toàn, tôi nghĩ việc công bố an toàn hay không an toàn cũng là một vấn đề. Việc tẩy độc phải tẩy độc nhưng mới thực hiện mà làm sao có thể tẩy hết hoàn toàn.

Thực tế những chất độc hại này đã phát tán ra môi trường. Hơn 10 ngày qua những chất độc này đã bốc hơi trong không khí, nhiễm vào đất, xuống sông... đã là sự ảnh hưởng dù không lớn.

Bởi vậy, nói hoàn toàn không ảnh hưởng ra môi trường hay môi trường an toàn thì khó có thể tin được bởi ít nhiều môi trường đã bị ảnh hưởng”, đại biểu Phạm Văn Hòa cho hay.

Như vậy, dù Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã công bố môi trường ngoài phạm vi nhà máy Rạng Đông đã ở ngưỡng an toàn nhưng với người dân đó chưa hẳn đã là tin vui, đâu đó trong tâm trí người dân vẫn còn sự lo lắng, hoang mang mà có lẽ sẽ còn kéo dài.