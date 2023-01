Bộ trưởng GTVT thấy “xấu hổ” khi nói về sai phạm Cục Đăng kiểm

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam diễn ra chiều 16/1, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng động viên các cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực đăng kiểm sau một năm làm việc vất vả. Cục Đăng kiểm Việt Nam là đơn vị đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến kiểm định các phương tiện đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt, tàu biển, khối lượng công việc lớn, đa dạng nhưng rất phức tạp.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Nhắc đến những sai phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, vụ việc xảy ra ở hàng loạt các trung tâm đăng kiểm và Cục Đăng kiểm vừa qua là sự cố “rất nghiêm trọng” và “đau xót” khi nhiều cán bộ của cục từ Cục trưởng, trưởng phòng đến các cán bộ trung tâm đăng kiểm bị tạm giam, khởi tố.

“Vấn đề rất đau đớn, đau xót, kể cả các thế hệ lãnh đạo từng công tác tại Cục Đăng kiểm, Bộ GTVT cũng như những người đang làm việc. Chúng ta đều cảm thấy tủi hổ, xấu hổ. Tôi mới về Bộ GTVT 2 tháng, nhưng bản thân tôi cũng thấy xấu hổ”, ông Thắng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói cách đây mới có 2 ngày, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT thực hiện kiểm điểm cuối năm, dù không liên quan trực tiếp nhưng cũng nhận thấy trách nhiệm từ tập thể, cá nhân đều tự nguyện hạ xuống 1 bậc đánh giá thi đua. Cục Đăng kiểm Việt Nam là đơn vị trực tiếp gây ra lỗi, phải chịu trách nhiệm.

Theo người đứng đầu Bộ GTVT, vụ án đã được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “việc rất nghiêm khắc, để chúng ta phải tự soi, tự sửa”, như chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị tổng kết ngành giao thông cuối tuần trước về đăng kiểm.

“Đây là vết thương rất sâu của chúng ta. Tôi đã làm việc với Bộ Công an khi công an các địa phương tổ chức các chuyên án, báo chí cũng nêu rất nhiều. Theo đánh giá của Bộ Công an, đây là lỗi rất lớn, đã xảy ra từ rất lâu, giống như ung thư di căn nhiều năm”, ông Thắng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, vi phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm là rất nghiêm trọng, nhận hối lộ, gian dối trong kiểm định định, bỏ qua vi phạm, thậm chí tiếp tay. Việc linh hoạt bỏ qua một vài lỗi đã là vi phạm, vì bất cứ lỗi nào cũng có nguy cơ mất an toàn, nguy cơ gây tai nạn thương tâm. Nhưng lỗi lớn hơn là nhiều nơi thông đồng, câu kết cùng với những đối tượng phạm tội để cho lưu hành, lưu thông những phương tiện không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

“Trước khi bị bắt, nguyên Cục trưởng Đặng Việt Hà cũng lên gặp tôi trình bày rằng anh em rất hoang mang, công việc đăng kiểm các nơi bị đình trệ. Lúc đầu tôi cũng rất thương, nhưng khi làm việc sâu hơn với cơ quan điều tra thì thấy không phải thế. Tất cả đều có chủ ý. Cục trưởng còn nhận tiền theo tháng. Đây chính là bảo kê tội phạm, không thể tha được, thực sự rất đau”, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.

“Đây là quản lý nhà nước hay đây là tội phạm? Chắc chắn là còn nhiều nữa cán bộ của chúng ta vướng vào vòng lao lý. Dứt khoát đã thái hóa biến chất đến mức này phải làm đến tận cùng, kể cả thay 100% vẫn phải làm”, ông Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận thức sâu sắc những sai phạm, thay vì tìm cách trốn tránh, phải đối mặt thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc sửa chữa theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa”.

“Vụ việc xảy ra cho thấy những tồn tại hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức thực hiện đăng kiểm và các đồng chí đã phải trả giá rất đắt, mất nhiều cán bộ và mất niềm tin của xã hội. Tuy nhiên, qua những phát biểu tham luận của các cán bộ, công chức, viên chức ở các điểm cầu cho thấy dù rất khó khăn nhưng tất cả đều đang quyết tâm khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận.

Bộ trưởng yêu cầu: “Những ngày cận Tết, nhu cầu vận chuyển hàng hoá, đi lại phục vụ nhân dân rất lớn, Cục Đăng kiểm cần tích cực, quyết liệt trong việc khắc phục, tháo gỡ tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm, không được để gián đoạn công tác kiểm định xe, làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân”.

Ông Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm rà soát lại 4 vấn đề lớn nhằm khắc phục những bất cập trong công tác kiểm định xe cơ giới: Xây dựng thể chế, ban hành các quy định liên quan đến đăng kiểm, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp phân quyền. Cùng với đó, quan tâm đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực vừa có trình độ, vừa có đạo đức. Đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, phần mềm, xưởng,… đáp ứng điều kiện hoạt động. Đặc biệt, chú trọng công tác tổ chức thực hiện, vận hành hoạt động.

Đồng thời lưu ý, Cục Đăng kiểm cần khẩn trương nghiên cứu, trình sửa đổi ngay Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trên cơ sở những tồn tại, lỗ hổng để xảy ra các sai phạm thời gian qua. Cục Đăng kiểm cũng có trách nhiệm tăng cường quản lý thanh tra kiểm tra, xây dựng quy định tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới, có đủ tiền kiểm, hậu kiểm một cách cụ thể, chi tiết; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quan trọng này.

Đặc biệt, Bộ trưởng GTVT yêu cầu phải thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở đăng kiểm không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm pháp luật. Song song với đó, tập trung nguồn nhân lực vận hành trở lại các trung tâm đăng kiểm phục vụ nhu cầu người dân, có vướng mắc gì phải trao đổi ngay với lãnh đạo Bộ để có phương án tháo gỡ.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Nguyễn Vũ Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, năm 2022, trên cả nước có 280 trung tâm, chi nhánh đăng kiểm với 492 dây chuyền kiểm định tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước được trang bị thiết bị kiểm định hiện đại. Tính đến ngày 30/11/2022, cả nước có hơn 5 triệu phương tiện được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cấp 20 giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định cho các đơn vị kiểm định, thực hiện 251 lượt kiểm tra, đánh giá định kỳ duy trì các điều kiện hoạt động kiểm định các trung tâm đăng kiểm. Trong năm 2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại 50 đơn vị đăng kiểm. Kết quả kiểm tra đã phát hiện và xử lý 11 đăng kiểm viên, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với 1 trung tâm đăng kiểm, không công nhận kết quả thực tập đối với 5 đăng kiểm viên. Cuối năm 2022 nhiều trung tâm, nhiều lãnh đạo, đăng kiểm viên của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại nhiều địa phương bị cơ quan Công an điều tra, khởi tố về các vi phạm trong công tác đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hành. Qua đó đã bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam. “Những vụ việc vừa qua đã cho thấy những hạn chế, yếu kém, bất cập trong tổ chức thực hiện đăng kiểm và là những bài học rất đắt giá. Với tinh thần không né tránh, nhìn thẳng vào sự thật, quyết tâm sửa chữa, khắc phục các sai lầm để khôi phục hình ảnh đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam mong muốn Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, các cơ quan chức năng của trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để Cục và các đơn vị đăng kiểm trong cả nước duy trì, củng cố hoạt động và hoàn thành được kế hoạch đã đặt ra trong năm 2023”, ông Hải nói.

