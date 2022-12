Khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam

Báo Công an nhân dân cho biết, sáng 28/12, Công an TP. HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Cơ quan Công an đọc Lệnh khám xét tại Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: CAND

Lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đã phối hợp kiểm tra các máy tính chung của phòng có chứa dữ liệu hình ảnh về các trạm đăng kiểm, các máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập 5 chuyên án để đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn 70.000 phương tiện tại 12 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 đối tượng để điều tra về các hành vi "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác"; đồng thời tiếp tục mở rộng khám xét tại Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam và triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố chứng cứ; mở rộng truy xét, làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm.

