Ngày 10/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, thừa uỷ quyền Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thượng tá Cù Quốc Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Lê Hữu Thắng (SN 1975, quê xã Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trung tá Lê Hữu Thắng nhận quyết định bổ nhiệm.

Trước khi được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, Trung tá Lê Hữu Thắng là Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Cẩm Phả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Lê Hữu Thắng, bày tỏ sự cám ơn sâu sắc đến Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm bổ nhiệm ở cương vị công tác mới.

Trung tá Lê Hữu Thắng hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác cùng xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

